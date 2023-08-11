美國核心CPI數據顯示通脹維持降溫勢頭，但聯儲局官員表示實現通脹目標仍需更多行動。美國總統拜登擔心中國的經濟和人口問題已經把該國變成一顆可能威脅到全球其他地區的「定時炸彈」。
美債息上升，債息倒掛收窄，美股上升，創至少1個月最大升幅，但收市升幅收窄，三大指數均以陰燭收市。
道瓊斯工業平均指數收漲52點，升幅0.16%，報35176點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報4468點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.12%，報13737點。
迪士尼升4.88%，報91.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而高盛跌0.67%，報340.4元，拖累道指15點。
科技股方面，蘋果收市報177.97元，跌0.12%，谷歌母公司Alphabet收市報129.69元，升0.02%，亞馬遜收市報138.56元，升0.51%，Facebook收市報305.74元，升0.17%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.8%，報464點。德國DAX指數收漲0.91%，報15996點；法國CAC 40指數漲1.53%，報7433點；英國富時100指數收漲0.42%，報7618點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.68%，報7360點。
美國2年期債息曾升最多0.88%，高見4.8501厘，是8月4日4.9442厘後最高。收市報4.8417厘，是8月3日後收市新高，當日報4.881厘。連升2日，累計升0.0903厘，對上一次連升2日是8月1日。
美國10年期債息曾升最多2.57%，是8月3日後最大升幅，當日升幅為2.89%。高見4.1113厘，是8月7日4.1209厘後最高。收市報4.1055厘，是8月3日後收市新高，當日報4.1751厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至73.081基點，是8月8日68.38基點後最窄。收市報74.037基點，是8月8日後收市最窄。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至132.908點，是8月7日-130.805點後最高。收市報133.952基點，是8月7日後收市新高，當日報-133.066點。
道指曾升最多1.3%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見35578.58點，是8月1日35679.13點後最高。收市報35176.15點，是8月8日後收市新高，當日報35314.49點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月7日。
標指曾升最多1.34%，是6月30日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見4527.37點，是8月4日4540.34點後最高。收市報4468.83點，是8月8日後收市新高，當日報4499.38點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。
納指曾升最多1.64%，是7月28日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見13947.16點，是8月7日13997.15點後最高。收市報13737.99點，是8月8日後收市新高，當日報13884.32點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月20日。
其他報道