美債息上升，債息倒掛收窄，美股上升，創至少1個月最大升幅，但收市升幅收窄，三大指數均以陰燭收市。

道瓊斯工業平均指數收漲52點，升幅0.16%，報35176點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報4468點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.12%，報13737點。

迪士尼升4.88%，報91.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而高盛跌0.67%，報340.4元，拖累道指15點。

科技股方面，蘋果收市報177.97元，跌0.12%，谷歌母公司Alphabet收市報129.69元，升0.02%，亞馬遜收市報138.56元，升0.51%，Facebook收市報305.74元，升0.17%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.8%，報464點。德國DAX指數收漲0.91%，報15996點；法國CAC 40指數漲1.53%，報7433點；英國富時100指數收漲0.42%，報7618點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.68%，報7360點。

美國2年期債息曾升最多0.88%，高見4.8501厘，是8月4日4.9442厘後最高。收市報4.8417厘，是8月3日後收市新高，當日報4.881厘。連升2日，累計升0.0903厘，對上一次連升2日是8月1日。

美國10年期債息曾升最多2.57%，是8月3日後最大升幅，當日升幅為2.89%。高見4.1113厘，是8月7日4.1209厘後最高。收市報4.1055厘，是8月3日後收市新高，當日報4.1751厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至73.081基點，是8月8日68.38基點後最窄。收市報74.037基點，是8月8日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至132.908點，是8月7日-130.805點後最高。收市報133.952基點，是8月7日後收市新高，當日報-133.066點。

道指曾升最多1.3%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見35578.58點，是8月1日35679.13點後最高。收市報35176.15點，是8月8日後收市新高，當日報35314.49點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月7日。

標指曾升最多1.34%，是6月30日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見4527.37點，是8月4日4540.34點後最高。收市報4468.83點，是8月8日後收市新高，當日報4499.38點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月2日。

納指曾升最多1.64%，是7月28日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見13947.16點，是8月7日13997.15點後最高。收市報13737.99點，是8月8日後收市新高，當日報13884.32點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月20日。

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