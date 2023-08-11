個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.07%，折合報339.55元；阿里巴巴（9988）升2.82%，折合報96.96元；美團（3690）跌0.19%，折合報140.73元；匯控（0005）升0.86%，折合報63.14元；建行（0939）跌0.82%，折合報4.26元。

道期現升0.136%；標期現升0.17%；納期現升0.33%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.17%。

VIX指數隔晚跌0.68%或0.11點，報15.85點。

紐油現升0.16%或0.14美元，報82.96美元；布油現升0.1%或0.08美元，報86.49美元；金價現升0.04%或0.91美元，報1913.39美元；LME 銅期貨隔晚跌0.13%或11.5美元，報8386美元。美國10年期債息現升2.43%或0.0974厘，報4.1055厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，金沙中國（1928）、寶勝國際（3813）、惠理集團（0806）、上海實業環境（0807）、魏橋紡織（2698）、裕元集團（0551）、朗廷－ＳＳ（1270）等等。

碧桂園（2007）據報近期有望啓動債務重整。碧桂園盈警料轉蝕最多550億人幣，全力自救「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」。

中移動（0941）上半年多賺8%，中期息增一成派2.43元。中移動：下半年ARPU料可穩中有升。

王國龍低價大手減持領展（0823），發言人：酬金主要部份套現正常不過。

港鐵（0066）中期少賺11.7%，息0.42元。港鐵金澤培：租金收入仍有挑戰，分期付款使物業利潤延遲確認。港鐵無意進行股本集資，推出小濠灣招標仍屬Top Priority。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量過3萬件，按月升三成按年跌16%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升48%至449億人幣勝預期。阿里上季回購價值31億美元ADR。

思捷環球（0330）盈警，料上半年轉蝕逾7億元。

中港經濟不景，太古（0019）主席白德利：業績未受影響。

閱文（0772）中期多賺65%，不派息。

東瀛遊（6882）發盈喜，料中期轉賺2100萬。

中證監據報明早與房企、金融機構開會，論樓市問題，碧桂園續未獲邀。

中芯（0981）上季盈利跌22%，料第二季收入按季增最多5%。

利亞零售（0831）上半年純利跌9%，派中期息20仙。

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