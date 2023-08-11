恒指今早高開71點或0.38%，報19319點，大市成交金額15億元；國指今早高開19點或0.3%，報6648點。恒生科技指數開市報4386點，升0.19%。非必需消費品、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.13%，下跌為4.51%，無升跌為87.35%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。
藍籌31隻升，35隻下跌，14隻無升跌。李寧（2331）升6%，報45.95元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.77%，報0.98元，創上市新低，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，8隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報97.15元，升3.02%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報22元，跌3.72%。
恒指10天線(19510.41點)跌穿100天線(19524.07點)，指數升穿250天線(19287.69點)。科指上試10天線(4439.24點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）開市報29.4元，升1.03%。寶勝國際（3813）開市報0.67元，無升跌。惠理集團（0806）開市報2.85元，升0.71%。上海實業環境（0807）無成交，報1.19元。魏橋紡織（2698）無成交，報1.4元。裕元集團（0551）開市報10.74元，跌1.65%。朗廷－ＳＳ（1270）無成交，報1.02元。
碧桂園（2007）據報近期有望啓動債務重整。碧桂園盈警料轉蝕最多550億人幣，全力自救「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」。創上市新低，見0.98元，開市報0.98元，跌5.77%。
中移動（0941）上半年多賺8%，中期息增一成派2.43元。中移動：下半年ARPU料可穩中有升。開市報65.5元，升1%。
王國龍低價大手減持領展（0823），發言人：酬金主要部份套現正常不過。開市報40.45元，跌0.12%。
港鐵（0066）中期少賺11.7%，息0.42元。港鐵金澤培：租金收入仍有挑戰，分期付款使物業利潤延遲確認。港鐵無意進行股本集資，推出小濠灣招標仍屬Top Priority。開市報35.4元，升0.43%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量過3萬件，按月升三成按年跌16%。無成交，報3.23元。
阿里巴巴（9988）上季經調整純利升48%至449億人幣勝預期。阿里上季回購價值31億美元ADR。開市報97.15元，升3.02%。
思捷環球（0330）盈警，料上半年轉蝕逾7億元。無成交，報0.52元。
中港經濟不景，太古（0019）主席白德利：業績未受影響。開市報66元，跌1.12%。
閱文（0772）中期多賺65%，不派息。開市報32.45元，升0.93%。
東瀛遊（6882）發盈喜，料中期轉賺2100萬。無成交，報0.7元。
中證監據報明早與房企、金融機構開會，論樓市問題，碧桂園續未獲邀。中海外（0688）開市報17.24元，跌0.35%。龍湖（0960）開市報17.46元，跌1.36%。華潤置地（1109）無成交，報34元。碧桂園（2007）創上市新低，見0.98元，開市報0.98元，跌5.77%。
中芯（0981）上季盈利跌22%，料第二季收入按季增最多5%。開市報18.6元，升0.65%。
利亞零售（0831）上半年純利跌9%，派中期息20仙。開市報0.81元，跌5.81%。
破頂股包括，361度（1361）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升2.91%；味千中國（0538）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升3.39%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升4.13%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.37元，開市報3.37元，升1.2%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.16元，開市報2.16元，升1.89%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.59元，開市報0.59元，升1.72%；３６１度（1361）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升2.91%。
6隻股份創上市新低，包括世茂集團（0813）低見0.85元，開市報0.85元，跌1.16%；雅居樂（3383）低見0.95元，開市報0.95元，跌2.06%；花樣年（1777）低見0.148元，開市報0.148元，跌26%；碧桂園（2007）低見0.98元，開市報0.98元，跌5.77%；花樣年控股（1777）低見0.148元，開市報0.148元，跌26%；雅居樂集團（3383）低見0.95元，開市報0.95元，跌2.06%。
創52周低，其中十隻包括，理文化工（0746）低見3.47元，開市報3.47元，跌1.98%。
異動股
上升異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）開市報0.047元，升14.63%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報1.44元，升8.27%；GUANZE MEDICAL（2427）開市報0.345元，升7.81%；電訊首科（3997）開市報0.5元，升7.53%；匯森家居（2127）開市報0.16元，升6.67%；信懇智能（1967）開市報1.68元，升6.33%；李寧（2331）開市報45.95元，升6%。
下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.148元，開市報0.148元，跌26%；華晨中國（1114）開市報2.93元，跌22.07%；中廣核礦業（1164）開市報0.87元，跌7.45%；亞洲果業（0073）開市報0.056元，跌6.67%；利亞零售（0831）開市報0.81元，跌5.81%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.98元，開市報0.98元，跌5.77%；中國擎天軟件（1297）開市報0.34元，跌5.56%；中國飛鶴（6186）開市報4.76元，跌4.61%。
其他報道
港股ADR升36點 夜期高水44點 金沙中國、裕元等公布業績