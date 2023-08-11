恒指今早高開71點或0.38%，報19319點，大市成交金額15億元；國指今早高開19點或0.3%，報6648點。恒生科技指數開市報4386點，升0.19%。非必需消費品、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.13%，下跌為4.51%，無升跌為87.35%。