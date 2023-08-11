毛利率下降，主要是集團為促進消費，增加了線上渠道和零售終端的折扣力度；同時，毛利率較高的直面消費者渠道收入佔比略有下降；以及存貨撥備計提較去年同期增加。

線下零售門店收入按年增長率為22.3%；電子商務渠道收入按年略增1.7%；特許經銷商訂貨量增加，收入按年增加13.9%。

整體零售流水（包括線上及線下）錄得10%-20%低段增長。渠道庫存較上年末下降低單位數，庫存周轉與庫齡結構保持在健康水平。新品線下零售流水錄得高單位數增長，新品流水佔比87%，售罄率6個月按年持平，3個月下跌2個百分點。

第二季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得10%-20%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%-20%低段增長，其中零售渠道錄得20%-30%低段增長，批發渠道錄得高單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數增長。

截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,167個，較上一季末淨減少39個，本年迄今淨減少128個。在淨減少的128個銷售點中，零售業務淨減少7個，批發業務淨減少121個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,281個，較上一季末淨增加28個，本年迄今淨減少27個。

李寧曾升最多7.27%，是7月28日後最大升幅，當日升幅為8.12%。高見46.5元，是8月1日47.6元後最高。現報45.45元，升4.84%。連升3日，累計升3.10元，對上一次連升3日是7月31日。

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