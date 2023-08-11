港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌4.1點子至4.72161%，是6月14日後最低，當日報4.5869%。對上一次連跌3日是8月07日，當日拆息報5.19744%。
港元現報7.8167元升值26點子，曾貶值最多7點子，報7.82元，亦曾升值最多30點子，報7.8163元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.76點子至3.5%；1星期HIBOR升1.72點子至4.2672%；2星期HIBOR跌2.27點子至4.41506%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.12點子至5.10845%；6個月期HIBOR跌0.13點子至5.29012%；12個月期HIBOR跌2.35點子至5.39958%。
美元指數現報102.552升值0.028點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42694%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5179%，終止單日收窄，利差是2023年6月14日後最闊，當日差距為-0.5712%。
對上一次終止單日收窄，是2023年8月03日，當日利差報-0.0703%。
其他報道
恒指高開71點 科指升0.1% 碧桂園跌5.7% 見上市新低
港股ADR升36點 夜期高水44點 金沙中國、裕元等公布業績