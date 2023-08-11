港元現報7.8167元升值26點子，曾貶值最多7點子，報7.82元，亦曾升值最多30點子，報7.8163元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.76點子至3.5%；1星期HIBOR升1.72點子至4.2672%；2星期HIBOR跌2.27點子至4.41506%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.12點子至5.10845%；6個月期HIBOR跌0.13點子至5.29012%；12個月期HIBOR跌2.35點子至5.39958%。

美元指數現報102.552升值0.028點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42694%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5179%，終止單日收窄，利差是2023年6月14日後最闊，當日差距為-0.5712%。

對上一次終止單日收窄，是2023年8月03日，當日利差報-0.0703%。

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