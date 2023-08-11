恒指今早高開71點，高位升98點，低位跌195點，高低波幅293點。通訊服務、金融、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為11.99%，下跌為38.68%，無升跌為49.32%。
恒指半日跌119點或0.62%，報19128點，大市成交金額528億元；國指跌71點或1.07%，報6557點。恒生科技指數收報4296點，跌1.87%。
藍籌股成交金額237.96億元，佔大市成交45.06%；科指成份股成交金額121.44億元，佔大市成交23%；國指成份股成交金額195.69億元，佔大市成交37.06%。
24隻雙櫃台股，總成交1.25億元人民幣，相當於約1.35億港元，佔大市成交的0.26%。
窩輪及牛熊證成交金額減少15.03%，至99.81億元，佔大市成交18.86%。牛熊證成交金額40.66億元，減少12.54%；窩輪成交金額59.14億元，減少16.67%。
騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，61隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升3.67%，收報81.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.65%，收報0.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報96.6元，升2.44%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.3元，跌6.78%。
恒指10天線(19491.27點)跌穿100天線(19522.16點)，指數跌穿250天線(19286.92點)、50天線(19230.32點)。科指跌穿20天線(4312.12點)。
北水南下合計淨流入22.01億元，較上日增加23.97%，淨流入金額是2023年8月8日73.29億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入39.77億元。南水北上合計淨流出100.55億元人民幣，較上日增加286.92%，連續第5日流出，累計流出232.97億元。
李寧（2331）中期少賺3.1% 息0.362元 促銷推低毛利率。收報44.05元，升1.61%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報28.55元，跌1.89%。寶勝國際（3813）收報0.66元，跌1.49%。惠理集團（0806）收報2.75元，跌2.83%。上海實業環境（0807）收報1.18元，跌0.84%。魏橋紡織（2698）收報1.4元，無升跌。裕元集團（0551）收報10.82元，跌0.92%。朗廷－ＳＳ（1270）收報1.01元，跌0.98%。
碧桂園（2007）據報近期有望啓動債務重整。碧桂園盈警料轉蝕最多550億人幣，全力自救「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」。創上市新低，見0.89元，收報0.95元，跌8.65%。
中移動（0941）上半年多賺8%，中期息增一成派2.43元。中移動：下半年ARPU料可穩中有升。收報66.2元，升2.08%。
王國龍低價大手減持領展（0823），發言人：酬金主要部份套現正常不過。見52周低39.85元，收報39.85元，跌1.6%。
港鐵（0066）中期少賺11.7%，息0.42元。港鐵金澤培：租金收入仍有挑戰，分期付款使物業利潤延遲確認。港鐵無意進行股本集資，推出小濠灣招標仍屬Top Priority。收報34.75元，跌1.42%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量過3萬件，按月升三成按年跌16%。收報3.13元，跌3.1%。
阿里巴巴（9988）上季經調整純利升48%至449億人幣勝預期。阿里上季回購價值31億美元ADR。收報96.6元，升2.44%。
思捷環球（0330）盈警，料上半年轉蝕逾7億元。收報0.51元，跌1.92%。
中港經濟不景，太古（0019）主席白德利：業績未受影響。收報65.95元，跌1.2%。
閱文（0772）中期多賺65%，不派息。收報32.15元，無升跌。
東瀛遊（6882）發盈喜，料中期轉賺2100萬。收報0.7元，無升跌。
中證監據報明早與房企、金融機構開會，論樓市問題，碧桂園續未獲邀。中海外（0688）收報17.08元，跌1.27%。龍湖（0960）收報17.24元，跌2.6%。華潤置地（1109）收報33.5元，跌1.47%。碧桂園（2007）創上市新低，見0.89元，收報0.95元，跌8.65%。
中芯（0981）上季盈利跌22%，料第二季收入按季增最多5%。收報18.18元，跌1.62%。
利亞零售（0831）上半年純利跌9%，派中期息20仙。收報0.82元，跌4.65%。
破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見2.18元，收報2.07元，跌0.48%；中國春來（1969）創上市新高，見5.9元，收報5.89元，升3.7%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.15元，收報7.86元，升2.75%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.1元，收報12.08元，升0.33%；中國移動（80941）創上市新高，見61.45元，收報61.4元，升2.33%；361度（1361）創52周高，見5.3元，收報5.06元，跌1.75%；味千中國（0538）創52周高，見1.23元，收報1.19元，升0.85%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.28元，收報3.2元，升1.59%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.5元，收報2.46元，跌0.4%；中國天化工（0362）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升8.45%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.249元，收報0.249元，升6.87%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.11元，收報1.11元，升0.91%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.42元，收報3.33元，無升跌；味千（中國）（0538）創52周高，見1.23元，收報1.19元，升0.85%；新創建集團（0659）創52周高，見8.99元，收報8.97元，升0.11%。
29隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.72元，收報0.75元，跌5.06%；朗詩綠色生活（1965）低見0.475元，收報0.495元，跌2.94%；世茂集團（0813）低見0.82元，收報0.84元，跌2.33%；雅居樂（3383）低見0.9元，收報0.93元，跌4.12%；花樣年（1777）低見0.08元，收報0.089元，跌55.5%；碧桂園（2007）低見0.89元，收報0.95元，跌8.65%；優然牧業（9858）低見1.51元，收報1.54元，跌4.35%；第一上海（0227）低見0.105元，收報0.106元，跌1.85%；綠地香港（0337）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；中國智能健康（0348）低見0.042元，收報0.042元，跌16%。
43隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.27元，收報3.29元，跌2.08%；卓悅控股（0653）低見0.066元，收報0.066元，跌4.35%；領展（0823）低見39.85元，收報39.85元，跌1.6%；龍源電力（0916）低見6.85元，收報6.88元，跌1.29%；山水水泥（0691）低見0.87元，收報0.87元，跌2.25%；博富臨置業（0225）低見7.3元，收報7.3元，跌0.27%；龍記集團（0255）低見1.68元，收報1.69元，無升跌；美蘭空港（0357）低見9.36元，收報9.62元，跌4.56%；芯成科技（0365）低見0.246元，收報0.325元，升10.17%；莊士機構國際（0367）低見0.51元，收報0.52元，升1.96%。
異動股
上升異動股，包括，GUANZE MEDICAL（2427）收報0.415元，升29.69%；融眾金融（3963）收報0.48元，升20%；中國口腔產業（8406）收報0.215元，升19.44%；威誠國際控股（8107）收報5.39元，升18.46%；梁志天設計集團（2262）收報0.14元，升14.75%；明樑控股（8152）收報0.063元，升14.55%；大豐港（8310）收報0.17元，升12.58%；中天湖南集團（2433）收報0.325元，升12.07%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.115元，升11.65%；勛龍（1930）收報0.385元，升11.59%。
下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.08元，收報0.089元，跌55.5%；馬可數字科技（1942）收報63.1元，跌29.65%；惠陶集團（8238）收報0.3元，跌28.57%；萬里印刷（8385）收報0.055元，跌24.66%；華晨中國（1114）收報2.97元，跌21.01%；保集健康（1246）收報0.102元，跌20.31%；英達公路再生科技（6888）收報0.191元，跌16.96%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌16%；昌利控股（8098）收報0.045元，跌15.09%。
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