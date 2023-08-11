集團上半年收益為38.2億元，按年跌9%，當中中建造服務收益約4.63億元，按年減少35%，至於運營服務收益約31.77億元，按年跌4%。按收益性質分析，建造服務、運營服務及財務收入分別佔總收益12%、83%及5%。

集團指，融資管道暢通，資金充裕，各項財務指標穩健。截至上半年底現金及銀行結餘約19.48億元，銀行貸款總額度243.78億元，其中，未使用銀行貸款額度為70.65億元，可動用現金及未使用銀行貸款額度共達約90.13億元。

截至上半年底，集團已落實環保項目132個，總投資額達約304.4 億元人民幣，累計承接環境修復項目54個，總合同金額約15.01億元人民幣。

市場拓展方面，截至上半年底集團在內地拓展的分佈式光伏項目，總設計發電裝機容量達68.73兆瓦，主要佈局在江蘇省，集團亦重視香港分佈式光伏項目的開發，截至上半年底香港的光 伏項目共12個，總設計發電裝機容量3.40兆瓦，其中大昌行一期及二期屋頂光伏項目為目前集團在香港最大的光伏項目，總佔地面積約10,600平方米。

於回顧期內，集團共拓展新項目7個(包含環境修復項目4個)，並對1個光伏項目追加投資，合共新增光伏 項目裝機容量33兆瓦，用戶側儲能2.5兆瓦╱5兆瓦時，供熱能力約每年65.7萬噸。

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