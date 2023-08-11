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李寧澄清中績錯處 調高增長、同店銷售等描述

李寧（2331）發澄清公告，對比今早公告，多個地方的描述均調高，下文將指出改動地方。

第二季度，李寧銷售點（不包括李寧 YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得 10%-20%「中段增長」(今早為「低段增長」)。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%-20%「高段增長」(今早為「低段增長」)，其中零售渠道錄得 20%-30%「高段增長」」(今早為「低段增長」)，批發渠道錄得 10%-20%中段增長(今早為「高單位數增長」)，電子商務虛擬店舖業務錄得 10%-20%低段增長(今早為「低單位數增長」)。

另外，中午公布亦稱，以去年同季度始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧 YOUNG），截至6月30日止第二季度，整個平台之同店銷售其實按年錄得低單位數的增長，而非下降。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得「高單位數增長」(今早為「中單位數增長」)，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數「增長」(今早為「下降」)，電子商務虛擬店舖業務錄得「低單位數增長」(今早為「10%-20%低段下降」。

 

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