文章日期：2023年8月11日 12:47
英國《金融時報》引述知情人士報道，瑞銀已開始逐步移除瑞士信貸的國際品牌標誌。
報道指，瑞銀正在更換瑞信美國總部的標誌，也計劃對其他主要辦公室展開更換。瑞信位於麥迪遜大道的紐約總部外及大堂的標誌已替換為：「瑞士信貸，瑞銀集團旗下公司」。瑞銀拒絕置評。
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