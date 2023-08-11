李寧上半年全平店同店銷售增長率（SSSG）按年跌低單位數。趙東升表示，其中電商SSSG按年跌一至兩成，趙解釋第一季度同店的壓力主要來自年初疫情，給予消費端帶來負面影響，而第二季度則逐漸回暖，但消費復蘇不及預期，導致同店繼續面臨壓力，加上消費者渠道選擇暫時性的變化，同店銷售則面臨更大挑戰。

由於政府補貼和其他非經營性的收入減少，李寧中期純利按年跌3.1%。趙東升表示，最終經營結果符合預期，由於線上促銷以及渠道結果變化，令毛利率跌1.2%至48.8%。趙東升解釋毛利率下跌原因如下：因電商促銷競爭加強，導致折扣加深，令電商毛利率按年跌1個百分點 ；批發渠道產品結構優化，令批發毛利率升0.1個百分點；研發費用增加，導致毛利率跌0.2個百分點；銷售渠道收入佔比下降，令毛利率跌0.2個百分點；其他業務單元有所改善，令毛利率升0.1個百分點。

被問到目前第三季度銷售情況，李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒回應指，以目前7月及8月表現而言，目前銷售情符合管理層預期，「正常、沒有超出我們預期、也沒有壞過我們預期，還可以」。

被問到李寧日後的分店擴張計劃，錢煒表示，公司不會為開而開盲目增加分店數目，而香港目前有4間分店，對於未來會否再在港擴張，他則表示「有機會就會開」。

李寧中午報44.05港元，升1.61%。

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