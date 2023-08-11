恒大地產2021年度的凈虧損5,241.72億元，截至2021年12月31日的流動負債合計近1.88萬億元，恒大地產的貨幣資金總額為193.31億元﹔2022年度的凈虧損人民幣527.2億元，流動負債合計人民幣1.68萬億元，貨幣資金為91.73億元。

公司指，因各種原因涉及多項訴訟及仲裁案件，上述情況表明可能存在導致對本公司持續經營能力產生重大疑慮的多項重大不確定性。

恒大地產又指，公司2021年因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境。2022年度，因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，2022年度持續虧損且已資不抵債，公司正常生產經營受到重大影響。

報告中又顯示，目前恒大地產資產受限情況，合并報表范圍內受限資產賬面價值為1908.33億元，佔報告期末凈資產比例為-52.25%。受限資產主要為發行人借款、政府監管等產生的受限資產。

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