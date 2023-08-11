每英鎊兌美元曾升值最多0.34%，現報1.2717元，升0.32%。

其他經濟數據亦同樣強勁，工產生產按年升0.7%，好過預期的跌1.1%；按月增1.8%，亦好過預期的增0.2%。製造生產年升3.1%，預期為增0.3%，按月增2.4%，亦好過預期的增0.2%。

私人消費按季增0.7%，多過預期的0%，為超過一年來最大的升幅；政府開支增3.1%，多過預期的1%；總商業投資按季增3.4%，預期為跌0.3%。

市場目前認為英國今年能避過衰退，英國國家經濟社會研究院（National Institute of Economic and Social Research，簡稱NIESR）同時亦警告，滯脹將會捲土重來，經濟增長緩慢，通脹依然居高不下。

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