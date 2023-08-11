英國公布，第二季GDP按季增0.2%，多過早前英國央行預計的增長0.1%，同時亦是去年第一季後最大升幅。而6月經濟按月增長0.5%，遠超市場預期的0.2%。6月增長主因製造業推動，以及創紀錄的氣溫和國王加冕的慶祝活動刺激消費者支出。。
每英鎊兌美元曾升值最多0.34%，現報1.2717元，升0.32%。
其他經濟數據亦同樣強勁，工產生產按年升0.7%，好過預期的跌1.1%；按月增1.8%，亦好過預期的增0.2%。製造生產年升3.1%，預期為增0.3%，按月增2.4%，亦好過預期的增0.2%。
私人消費按季增0.7%，多過預期的0%，為超過一年來最大的升幅；政府開支增3.1%，多過預期的1%；總商業投資按季增3.4%，預期為跌0.3%。
市場目前認為英國今年能避過衰退，英國國家經濟社會研究院（National Institute of Economic and Social Research，簡稱NIESR）同時亦警告，滯脹將會捲土重來，經濟增長緩慢，通脹依然居高不下。
其他報道
恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運
【有片：埋身擊】DAX期貨後市有機會向下 現水平投資者不宜買入
中國光大綠色環保上半年少賺29% 派中期息0.025元按年削30.6%