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傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅　環一：技術問題 短期內按計劃發放

Facebook專頁「程總裁在國金89樓」昨日引述消息指出，本港一間大型保險經紀公司原於昨日（10日）出糧，涉佣金及花紅等，惟最終只能在今日（11日）先向助理聯席董事級以下同事發放薪金，而且僅能「六折」出糧。前身為康宏環球旗下公司的環一（One Platform）發言人向傳媒表示，公司財務穩健，延誤發放佣金是技術問題，並將於短期內按計劃發放。

消息指，一間大型保險經紀公司除了助理聯席董事級以下同事需今日「六折」出糧外，聯席董事級以上更要到8月14日才可六折出糧，而所有同事剩下的40%薪金，則會在8月25日才發放。

另一方面，原本在8月25日需要發放的另一期佣金及花紅，公司將會延遲到9月10日前發放。消息引述該公司透露，將有一筆大約2,500萬美元的資金會在8月中至8月底收到，如果可提早收到，其餘40%佣金亦有機會提前發放。

環一發言人向傳媒表示，該公司財務穩健，業務運作正常，是次延誤發放佣金是技術問題，公司已向代理溝通，將於短期內按計劃發放。據悉，環一會向受影響派發額外6%薪金作補償。

資料顯示，環一（One Platform）原為康宏環球（除牌前編號： 01019）旗下公司，惟其後AGBA與康宏環球達成交易，環一改歸AGBA旗下。

 

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