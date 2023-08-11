藍籌跌多過升，創科（0669）、阿里（9988）、李寧（2331）、中移動（0941）績後向上，昨炒內地旅遊團出國而抄上的摧程（9961）回吐，領展（0823）跌穿40元，見近8年新低。

恒指今早高開71點，高位升98點，低位跌198點，高低波幅296點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.43%，下跌為43.19%，無升跌為38.37%。

恒指收市跌173點或0.9%，報19075點，大市成交金額965億元，較上日增加19.11%，是8月8日1046.2億元成交後最多；國指跌87點或1.33%，報6540點。恒生科技指數收報4273點，跌2.39%。

藍籌股成交金額461.1億元，佔大市成交47.78%；科指成份股成交金額227.8億元，佔大市成交23.6%；國指成份股成交金額377.78億元，佔大市成交39.14%。

24隻雙櫃台股，總成交1.59億元人民幣，相當於約1.72億港元，佔大市成交的0.18%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.11%，至114.99億元，佔大市成交11.9%。牛熊證成交金額50.7億元，增加9.04%；窩輪成交金額64.28億元，減少9.43%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，61隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升3.99%，收報82.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.77%，收報0.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報95.3元，升1.06%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報20.8元，跌8.97%。

恒指跌穿50天線(19229.26點)、250天線(19286.71點)。科指跌穿20天線(4310.97點)。

北水南下合計淨流入71.79億元，較上日增加304.33%，淨流入金額是8月8日73.29億元後最多，對上一次連續2日淨流入是8月8日。北水連續第2日流入，累計流入89.55億元。南水北上合計淨流出123.37億元人民幣，較上日增加374.77%，連續第5日流出，累計流出255.8億元。

三大指數表現

恒指收報19075.19點，是7月24日後收市新低，當日報18668.15點。

科指曾跌最多2.66%，是8月8日後最大跌幅。低見4261.65點，是7月26日4180.19點後最低。收市報4273.19點，是7月26日後收市新低，當日報4218.83點。

國指曾跌最多1.57%，是8月8日後最大跌幅。低見6524.62點，是7月26日6507.84點後最低。收市報6540.63點，是7月24日後收市新低，當日報6271.03點。

一周表現

恒指本周累跌2.38%或464點，跌幅是7月7日後最大，當時收市跌幅為2.91%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月19日；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升10.23%，其次為中海油（0883）及中石油（0857），分別升6.51%及5.96%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌31.47%，其次為碧桂園服務（6098）及創科實業（0669），分別跌23.09%及15.01%。

國指本周累跌2.85%或191點，跌幅是7月07日後最大，當時收市跌幅為3.52%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是5月19日；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升10.23%，其次為中海油（0883）及中石油（0857），分別升6.51%及5.96%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌23.09%，其次為小鵬汽車－Ｗ（9868）及龍湖集團（0960），分別跌11.81%及9.99%。

科指本周累跌4.98%或224點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為8.37%；本周表現最佳的是攜程（9961），累升1.78%，其次為阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），分別升0.16%及跌2.21%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌21.06%，其次為蔚來（9866）及小鵬汽車－Ｗ（9868），分別跌15.82%及11.81%。

午後消息股表現

中國光大綠色環保（1257）上半年少賺29% 派中期息0.025元按年削30.6%。收報1.25元，升2.46%。

長汽（2333）CTO諷比亞迪（1211）：中國汽車怎麼在一起？還是先打一架吧。長汽收報9.86元，跌2.57%。比亞迪（1211）收報254.4元，跌1.93%。

今早及隔晚消息股表現

李寧（2331）中期少賺3.1% 息0.362元 促銷推低毛利率。收報43.7元，升0.81%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報28.6元，跌1.72%。寶勝國際（3813）收報0.66元，跌1.49%。惠理集團（0806）收報2.78元，跌1.77%。上海實業環境（0807）收報1.17元，跌1.68%。魏橋紡織（2698）收報1.38元，跌1.43%。裕元集團（0551）收報10.96元，升0.37%。朗廷－ＳＳ（1270）收報1.02元，無升跌。

碧桂園（2007）據報近期有望啓動債務重整。碧桂園盈警料轉蝕最多550億人幣，全力自救「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」。創上市新低，見0.89元，收報0.98元，跌5.77%。

中移動（0941）上半年多賺8%，中期息增一成派2.43元。中移動：下半年ARPU料可穩中有升。收報66.2元，升2.08%。

王國龍低價大手減持領展（0823），發言人：酬金主要部份套現正常不過。見52周低39.65元，收報39.7元，跌1.98%。

港鐵（0066）中期少賺11.7%，息0.42元。港鐵金澤培：租金收入仍有挑戰，分期付款使物業利潤延遲確認。港鐵無意進行股本集資，推出小濠灣招標仍屬Top Priority。收報35元，跌0.71%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量過3萬件，按月升三成按年跌16%。收報3.13元，跌3.1%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升48%至449億人幣勝預期。阿里上季回購價值31億美元ADR。收報95.3元，升1.06%。

思捷環球（0330）盈警，料上半年轉蝕逾7億元。收報0.51元，跌1.92%。

中港經濟不景，太古（0019）主席白德利：業績未受影響。收報66.25元，跌0.75%。

閱文（0772）中期多賺65%，不派息。收報32.35元，升0.62%。

東瀛遊（6882）發盈喜，料中期轉賺2100萬。收報0.72元，升2.86%。

中證監據報今早與房企、金融機構開會，論樓市問題，碧桂園續未獲邀。中海外（0688）收報17.4元，升0.58%。龍湖（0960）收報17.48元，跌1.24%。華潤置地（1109）收報33.8元，跌0.59%。碧桂園（2007）創上市新低，見0.89元，收報0.98元，跌5.77%。

中芯（0981）上季盈利跌22%，料第二季收入按季增最多5%。收報18.1元，跌2.06%。

利亞零售（0831）上半年純利跌9%，派中期息20仙。收報0.82元，跌4.65%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見2.18元，收報2.05元，跌1.44%；中國春來（1969）創上市新高，見5.97元，收報5.97元，升5.11%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見8.15元，收報7.59元，跌0.78%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.1元，收報12.1元，升0.5%；中國移動（80941）創上市新高，見61.6元，收報61.6元，升2.67%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1080.85元，收報1080.85元，升0.04%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見994.7元，收報994.7元，升0.19%；361度（1361）創52周高，見5.3元，收報5.12元，跌0.58%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；味千中國（0538）創52周高，見1.23元，收報1.16元，跌1.69%；佐丹奴（0709）創52周高，見3.28元，收報3.19元，升1.27%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.5元，收報2.45元，跌0.81%；中國天化工（0362）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升12.68%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升18.03%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.11元，升0.91%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.42元，收報3.28元，跌1.5%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.72元，收報0.75元，跌5.06%；朗詩綠色生活（1965）低見0.46元，收報0.48元，跌5.88%；世茂集團（0813）低見0.82元，收報0.89元，升3.49%；雅居樂（3383）低見0.9元，收報0.96元，跌1.03%；花樣年（1777）低見0.08元，收報0.09元，跌55%；朗詩（0106）低見0.082元，收報0.1元，升12.36%；碧桂園（2007）低見0.89元，收報0.98元，跌5.77%；優然牧業（9858）低見1.51元，收報1.55元，跌3.73%；綠領控股（0061）低見0.071元，收報0.078元，跌2.5%；朗詩綠色管理（0106）低見0.082元，收報0.1元，升12.36%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.98元，收報1.98元，跌0.5%；東風集團股份（0489）低見3.27元，收報3.33元，跌0.89%；卓悅控股（0653）低見0.066元，收報0.068元，跌1.45%；領展（0823）低見39.65元，收報39.7元，跌1.98%；龍源電力（0916）低見6.78元，收報6.78元，跌2.73%；山水水泥（0691）低見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；興發鋁業（0098）低見6.18元，收報6.57元，跌1.94%；力寶華潤（0156）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；麗新國際（0191）低見1.15元，收報1.2元，升3.45%；博富臨置業（0225）低見7.3元，收報7.3元，跌0.27%。

異動股

上升異動股，包括，中天湖南集團（2433）收報0.39元，升34.48%；亞洲雜貨（8413）收報0.165元，升28.91%；威訊控股（1087）收報0.7元，升27.27%；中國口腔產業（8406）收報0.229元，升27.22%；蓮和醫療（0928）收報0.1元，升25%；奧傳思維控股（8091）收報0.034元，升21.43%；聯華超市（0980）收報0.4元，升19.4%；易緯集團（3893）收報0.62元，升19.23%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升18.03%；GUANZE MEDICAL（2427）收報0.37元，升15.63%；百福控股（1488）收報1.21元，升15.24%。

下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.08元，收報0.09元，跌55%；馬可數字科技（1942）收報63.85元，跌28.82%；萬里印刷（8385）收報0.053元，跌27.4%；惠陶集團（8238）收報0.31元，跌26.19%；納尼亞集團（8607）收報0.132元，跌23.26%；昌利控股（8098）收報0.041元，跌22.64%；華晨中國（1114）收報2.98元，跌20.74%；嘉耀控股（1626）收報3.75元，跌18.3%；開源控股（1215）收報0.018元，跌18.18%。

其他報道

傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅 環一：技術問題 短期內按計劃發放

內地據報派專家至地方審查賬目 開展化債工作

英國第二季經濟遠勝預期 英鎊升值

恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運

李寧：經營環境仍然承壓 淨利潤率保持10%至20%增長目標

【有片：埋身擊】DAX期貨後市有機會向下 現水平投資者不宜買入

瑞銀據報開始逐步移除瑞信品牌標誌

半日沽空金額90億 盈富沽空增86%

中國光大綠色環保上半年少賺29% 派中期息0.025元按年削30.6%

李寧澄清中績錯處 調高增長、同店銷售等描述

長汽CTO諷比亞迪：中國汽車怎麼在一起？還是先打一架吧

恒指半日跌119點 北水流入增23% 碧桂園跌8.6% 創科升3.6%