金沙中國（1928）公布，截至今年6月底止，股東應佔期內利潤1.75億美元（約13.7億港元），去年同期蝕7.6億美元（約59.6億港元），每股盈利2.16美仙，不派中期息。
上半年集團經調整物業EBITDA為9.39億美元（約73.6億港元），去年同期虧損1.2億美元（約9.42億港元）。
期內淨收益總額為28.95億美元（約226.9億港元），按年增加216.4%。主要由於澳門的COVID-19限制於去年12月底及今年1月初取消而令訪客量增加。
其中，娛樂場淨收益21.6億美元，按年增加280.5%，主要由於訪客量增加；客房淨收益3.38億美元，按年增加244.9%；購物中心淨收益2.24億美元，按年增加16.1%；餐飲淨收益1.04億元，按年增加181.1%。
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