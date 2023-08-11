政府指，在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在二零二三年第二季繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。

在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在今年第二季繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。

來自外部的貨物需求疲弱，整體貨物出口在第二季按年進一步實質急挫15.2%。輸往內地、美國和歐盟的出口急跌。然而，服務輸出繼續顯著增長22.9%。由於訪港旅客人次進一步急升，旅遊服務輸出躍升至超過八倍。運輸服務輸出隨着訪港旅遊業持續復蘇而進一步上升。商用及其他服務輸出輕微增長。與此同時，金融服務輸出進一步下跌。

本地方面，隨着經濟繼續復蘇，私人消費開支在第二季進一步顯著增加，按年實質上升8.2%。在金融狀況收緊下，整體投資開支轉為輕微下跌0.9%。

勞工市場在第二季繼續改善。經季節性調整的失業率由第一季的3.1%進一步下跌至第二季的2.9%，就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌。

由於市場對內地經濟復蘇動力感到憂慮，加上預期美國聯邦儲備局（聯儲局）將進一步加息，本地股票市場在第二季受壓。恒生指數（恒指）於季末收報18 916點，較三月底下跌7.3%。住宅物業市場繼第一季反彈後略為整固。市場氣氛轉趨審慎。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力。訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，將為私人消費提供額外支持。不過，環球經濟環境困難將繼續令香港貨物出口受壓。

考慮到今年上半年的實際數字以及上述各項因素，今年全年實質本地生產總值增長預測由五月時覆檢的3.5%至5.5%修訂至4.0%至5.0%。政府將繼續密切留意情況。

消費物價通脹在第二季整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第二季按年上升1.7%，上一季上升1.9%。能源相關項目的價格整體上按年繼續急升，但升幅放緩。外出用膳及外賣和衣履價格進一步明顯上升，但前者的上升速度有所減慢。與此同時，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。私人房屋租金繼續下跌。

展望未來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。考慮到今年上半年的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月時覆檢的2.5%及2.9%向下修訂至2.0%及2.4%。

對外貿易方面，整體貨物出口繼上一季按年實質下跌18.9%後，在今年第二季下挫15.2%。來自外部的貨物需求疲弱，繼續為出口表現帶來巨大壓力。根據對外商品貿易統計數字按主要市場分析，輸往內地的出口在第二季急跌。輸往美國和歐盟的出口進一步下挫。輸往其他亞洲主要市場的出口繼續錄得顯著跌幅。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季上升0.7%後，在第二季下跌0.6%。

服務輸出繼上一季按年實質增長16.6%後，在第二季顯著增長22.9%。由於訪港旅客人次進一步急升，旅遊服務輸出躍升至超過八倍，回復至疫情前水平的48%。運輸服務輸出亦隨之進一步上升。商用及其他服務輸出在困難的外圍環境下輕微增長。與此同時，由於跨境金融及集資活動隨着金融狀況收緊而回軟，金融服務輸出進一步下跌。經季節性調整後按季比較，服務輸出在上一季急升16.8%後，在第二季上升5.4%。

內部經濟方面，隨着經濟繼續復蘇，消費活動在今年第二季進一步顯著增加。勞工市場情況改善和政府多項措施（例如發放消費券和推出「開心香港」活動）亦提供了支持。私人消費開支繼上一季按年實質大升13.0%後，在第二季增加8.2%。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在上一季上升1.4%後，在第二季增加3.9%。與此同時，政府消費開支在上一季按年增加1.3%後，在第二季轉為下跌9.6%。

由於金融狀況收緊和環球增長前景不明朗，營商氣氛普遍回落，按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質上升7.9%後，在第二季輕微下跌0.9%。購置機器、設備及知識產權產品的開支下跌10.5%。與此同時，樓宇及建造開支上升5.6%，當中公營部門和私營機構的開支均見上升。此外，物業交投量縮減，擁有權轉讓費用因而下跌。

勞工市場方面，隨着本地經濟復蘇，勞工市場在今年第二季繼續改善。經季節性調整的失業率由第一季的3.1%進一步下跌至第二季的2.9%，就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌，而其餘行業的失業率普遍維持在低水平。

住宅物業市場繼第一季反彈後，在第二季略為整固。由於環球經濟前景不明朗、本港息口上升，以及市場預期美國聯儲局將會進一步加息，市場氣氛轉趨審慎。交投量方面，送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數較上一季下跌13%至12 199份，較一年前下跌18%。整體住宅售價在第二季內錄得1%的跌幅。隨着按揭利率上升，市民的置業負擔指數在第二季進一步上升至75%，遠高於2003至2022年期間51%的長期平均數。同時，整體住宅租金在第二季內上升3%。非住宅物業市場大致保持平穩。交投活動仍然疏落，不同環節的售價和租金表現不一。

物價方面，消費物價通脹在今年第二季整體上維持溫和。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本綜合消費物價指數通脹在第二季為1.7%，維持溫和，上一季為1.9%。能源相關項目的價格整體上按年繼續急升，但升幅放緩。外出用膳及外賣和衣履價格進一步明顯上升，但前者的上升速度有所減慢。其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。私人房屋租金繼續下跌。工資增長維持溫和，商業樓宇租金繼續偏軟，本地營商成本壓力因而大致維持輕微。由於多個主要經濟體的通脹依然高企，外圍價格壓力普遍仍然顯著。整體綜合消費物價指數通脹率為2.0%，上一季為1.9%。

今年本地生產總值和物價的最新預測方面，展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力。訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，將為私人消費提供額外支持。不過，環球經濟環境困難將繼續令香港貨物出口受壓。

考慮到今年上半年的實際數字以及上述各項因素，今年全年實質本地生產總值增長預測由五月時覆檢的3.5%至5.5%修訂至4.0%至5.0%。政府將繼續密切留意情況。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎3.3%至5.5%，平均約為4.2%。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。考慮到今年上半年的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月時覆檢的2.5%及2.9%向下修訂至2.0%及2.4%。

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