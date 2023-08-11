分部門看，住戶貸款減少2007億元，其中，短期貸款減少1335億元，中長期貸款減少672億元；企（事）業單位貸款增加2378億元，其中，短期貸款減少3785億元，中長期貸款增加2712億元，票據融資增加3597億元；非銀行業金融機構貸款增加2170億元。

另外，今年首7個月社會融資規模增量累計爲22.08萬億元，比去年同期多2069億元。7月份社會融資規模增量爲5282億元，比上年同期少2703億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加364億元，同比少增3892億元；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣減少339億元，同比少減798億元；委託貸款增加8億元，同比少增81億元；信託貸款增加230億元，同比多增628億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1962億元，同比少減782億元；企業債券淨融資1179億元，同比多219億元；政府債券淨融資4109億元，同比多111億元；非金融企業境內股票融資786億元，同比少651億元。

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