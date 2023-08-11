中國人民銀行公布，截至7月底，廣義貨幣（M2）餘額285.4萬億元，按年增長10.7%，增速分別比上月底和去年同期低0.6個和1.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.72萬億元，增長2.3%，增速分別比上月底及去年同期低0.8個和4.4個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.61萬億元，按年增長9.9%。當月淨投放現金710億元。