中國人民銀行公布，截至7月底，廣義貨幣（M2）餘額285.4萬億元，按年增長10.7%，增速分別比上月底和去年同期低0.6個和1.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.72萬億元，增長2.3%，增速分別比上月底及去年同期低0.8個和4.4個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.61萬億元，按年增長9.9%。當月淨投放現金710億元。
至7月底本外幣存款餘額283.36萬億元，按年增長10%。人民幣存款餘額277.5萬億元，增10.5%，增速分別比上月底及去年同期低0.5個和0.9個百分點。今年首7個月人民幣存款增加18.98萬億元，按年多增1290億元。7月份人民幣存款減少1.12萬億元，按年多減1.17萬億元。其中，住戶存款減少8093億元，非金融企業存款減少1.53萬億元，財政性存款增加9078億元，非銀行業金融機構存款增加4130億元。
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