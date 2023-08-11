期內雲業務收入錄得241億元；數字能源業務收入為242億元；智能汽車解決方案包括新能源汽車技術，上半年收入錄得10億元。該集團稱，與合作伙伴賽力斯合作的電動汽車品牌Aito，在15個月內生產了10萬輛。

在智能手機市場低迷的情況下，華為預計，其旗艦消費產品的發布時間表將恢復至「正常」，但沒有透露延誤程度。

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華為發言人表示，今年下半年全球市場和行業仍充滿不確定性，但集團正不斷建立全球業務持續管理機制，以及靈活營運管理系統，有信心能夠實現年度業務目標。