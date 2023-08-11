證監會指，與2022年相比，2023年上半年香港的沽空成交額及佔市場總成交額的百分比均下跌。其中，值得注意的是交易所買賣產品已成為每日沽空交易中的主要部分。交易所買賣產品的沽空活動大部分都是由莊家進行的。為市場提供流動性的過程中，莊家或有需要沽空有關的交易所買賣產品。由於莊家持有的交易所買賣產品淡倉一般都在短時間內平倉，交易所買賣產品的沽空活動對整體市場產生重大系統性影響的機會不大。

上半年，平均每日沽空交易額為186億元，佔市場總成交額的16.2%（2022年為217億元及17.4%）。186億元當中，29.0%或54億元來自交易所買賣產品，當中包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。若扣除交易所買賣產品，平均每日沽空交易額為132億元（佔市場總成交額的13.1%），而2022年則為167億元（或14.9%）。

證監會稱，由於交易所買賣基金的印花稅豁免措施（於2015年生效）以及ETF通於2022年7月推出，證監會發現交易所買賣產品的交易活動呈上升趨勢，一些交易日也出現了較高的沽空比率，部分原因是主要交易所買賣產品的南向淨買入有所增加。交易所買賣產品的莊家未必經常持有足夠的交易所買賣產品來滿足市場需求。因此，在南向投資者對交易所買賣產品有強勁需求時，莊家或需沽空交易所買賣產品，以向市場提供流動性。

以2023年6月5日為例，沽空比率達23.4%，是當時有記錄以來的第二高。當日的234億元沽空交易額當中，主要交易所買賣產品佔56%或131億元。若扣除交易所買賣產品，沽空交易額為103億元（佔市場總成交額的12.9%），而此金額仍處於正常水平。交易所買賣產品南向淨買入為103億元，是當時的新高。

證監會指，2023年上半年，港股市場表現主要受到外圍宏觀因素影響，但期內整體大市仍保持穩健。雖然股市成交額下跌，但降幅與主要海外市場於同期的表現基本一致。

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