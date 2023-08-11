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碧桂園楊惠妍莫斌發函致歉 將全力保交付化解流動壓力

碧桂園（2007）昨公布破紀錄的盈警半年蝕最多550億元人民幣後，集團今日收市後對客戶、投資者、合作伙伴等發致歉信函《化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》，信函由控股股東兼主席楊惠妍及總裁莫斌下款署名。

信中先就盈警致歉，指受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。面對極端行業環境，公司堅持不躺平，上下同欲、攻堅克難，通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施千方百計全力自救，盡最大努力保交付、保信用。

雖然公司上下已全力以赴自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，面臨自創辦以來的最大困難。

同時，碧桂園指，正如8月10日公告所言「公司管理層進行了深刻的反思，雖然對本輪市場調整周期有所預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關系已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。」

碧桂園指「面對眼前這份不滿意的答卷，我們感到非常內疚，不管有多少理由，確實是我們自己做得不夠好」，未來要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作伙伴的權利。

同時，公司將在「一體兩翼」的新戰略格局下，以市場為導向，積極探索房地產新發展模式，努力實現高質量可持續發展。公司堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道，並請各方給公司一些時間。

 

 

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