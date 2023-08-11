下一步，中、港證監會將指導兩地交易所及結算機構做好大宗交易（非自動對盤交易）涉及的業務、技術和監管安排的研究，充分徵求市場意見，制定實施方案。兩地交易所將另行公布實施細節及正式推出日期。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，大宗交易是實現大額交易最佳執行並盡量減少對市場價格影響的重要交易機制。這一舉措將增強兩地市場的價格發現功能及鼓勵更多海外投資者透過股票市場互聯互通機制參與A股市場。

港交所歡迎中、港證監會就香港與內地股票市場交易互聯互通機制引入大宗交易達成共識。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，開通大宗交易是互聯互通業務的最新重大優化措施。它們能為互聯互通下的大額交易提供交易價格和執行的確定性，提升交易效率。這一優化將進一步促進互聯互通的發展，為兩地投資者提供更多交易選擇和流動性。港交所期待與內地同仁緊密合作，為順利落實這一優化做好準備，持續完善互聯互通機制，連接中國與世界。