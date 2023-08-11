政府修訂今年經濟增長預測，由原有5月預測為3.5%至5.5%，修訂至4%至5%。下半年要達到下限的4%，下半年增長要有5.8%，政府經濟顧問梁永勝表示，第二季旅遊業增長不差，消費按季增長3.9%較第一季增速擴大，當季拖累增長不及預期的是投資，不過隨着美國加息接近尾聲，加上內地7月推出一系列刺激經濟政策，料下半年投資會有所反彈，加上去年下半年基數較低，下半年增長5.8%是有可能做到。
對於今季經濟增長按季下跌1.3%，梁永勝則解釋主要來自政府支出再沒有抗疫開支而下跌，加上首季增長較多，下跌已是預期之內。他指消費按季上升，投資按季跌幅並非太差，出口季跌不到1%，認為GDP按季跌並非反映經濟情况差。
不少餐廳反映受港人到外地消費影響，減少本地消費，梁永勝則指港人在外地消費於疫情期間受壓抑，反彈較快可以理解，但香港人本地消費在第二季續有增長，他又指遊客在港消費高於香港人的本地消費，事實上消費仍然存在。今年上半年，每日平均訪港旅客為9.3萬人，為2018年的52%，至7月已升至11萬人，等於2018年的65%，預期在運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客會進一步增加。
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