moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

政府：投資料彈加上基數低 下半年經濟增長可達5.8%

政府修訂今年經濟增長預測，由原有5月預測為3.5%至5.5%，修訂至4%至5%。下半年要達到下限的4%，下半年增長要有5.8%，政府經濟顧問梁永勝表示，第二季旅遊業增長不差，消費按季增長3.9%較第一季增速擴大，當季拖累增長不及預期的是投資，不過隨着美國加息接近尾聲，加上內地7月推出一系列刺激經濟政策，料下半年投資會有所反彈，加上去年下半年基數較低，下半年增長5.8%是有可能做到。

對於今季經濟增長按季下跌1.3%，梁永勝則解釋主要來自政府支出再沒有抗疫開支而下跌，加上首季增長較多，下跌已是預期之內。他指消費按季上升，投資按季跌幅並非太差，出口季跌不到1%，認為GDP按季跌並非反映經濟情况差。

不少餐廳反映受港人到外地消費影響，減少本地消費，梁永勝則指港人在外地消費於疫情期間受壓抑，反彈較快可以理解，但香港人本地消費在第二季續有增長，他又指遊客在港消費高於香港人的本地消費，事實上消費仍然存在。今年上半年，每日平均訪港旅客為9.3萬人，為2018年的52%，至7月已升至11萬人，等於2018年的65%，預期在運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客會進一步增加。

其他報道

碧桂園楊惠妍莫斌發函致歉 將全力保交付化解流動壓力

惠理集團中期扭虧為盈 賺490億元 不派息

萬華媒體發盈警 料首財季虧損增加最多320萬元

證監：交易所買賣產品沽空上升 大部分由莊家進行

明報母企世界華文發盈警 料首財季虧損擴大

蘇寧國際在香港面臨清盤呈請

中國7月M2貨幣供應按年增10.7%

本港第二季GDP按年增1.5%符預期 政府料訪港旅遊、私人消費成增長引擎

中國上月新增貸款增3459億元 遠遜預期兼創2009年來新低

港府調整今年經濟增長預測至4%至5%

金沙中國中期扭虧為盈 賺1.75億美元 不派息

多隻內房見上市新低 南水流出10個月最多 恒指跌173點 領展穿40元

傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅　環一：技術問題 短期內按計劃發放

內地據報派專家至地方審查賬目 開展化債工作

英國第二季經濟遠勝預期 英鎊升值

恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運

李寧：經營環境仍然承壓 淨利潤率保持10%至20%增長目標

【有片：埋身擊】DAX期貨後市有機會向下 現水平投資者不宜買入

瑞銀據報開始逐步移除瑞信品牌標誌

半日沽空金額90億 盈富沽空增86%

中國光大綠色環保上半年少賺29% 派中期息0.025元按年削30.6%