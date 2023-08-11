對於今季經濟增長按季下跌1.3%，梁永勝則解釋主要來自政府支出再沒有抗疫開支而下跌，加上首季增長較多，下跌已是預期之內。他指消費按季上升，投資按季跌幅並非太差，出口季跌不到1%，認為GDP按季跌並非反映經濟情况差。

不少餐廳反映受港人到外地消費影響，減少本地消費，梁永勝則指港人在外地消費於疫情期間受壓抑，反彈較快可以理解，但香港人本地消費在第二季續有增長，他又指遊客在港消費高於香港人的本地消費，事實上消費仍然存在。今年上半年，每日平均訪港旅客為9.3萬人，為2018年的52%，至7月已升至11萬人，等於2018年的65%，預期在運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客會進一步增加。

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