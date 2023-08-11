集團酒店組合收入按年增66.7%至7.209億元，扣除服務費後的信託集團總租金收益按年增30.2%至2.358億元。截至上半年底，負債比率為40.5%，2022年中期為41.7%，2022年底為42%。

集團指，上半年酒店組合的總收入較去年同期增加 66.7%，是由於可出租客房平均收入及餐飲均有所改善。上半年可出租客房平均收入按年增長 25.9%。

上半年朗廷三大酒店中，朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店總收入分別按年增95.6%、76.6%、26.9%，入住率分則別上升13.9、17.3及9.7個百分點，達84.5%、88.4%及86%，整體入住率達86.5%。平均房租方面，朗廷酒店上平年可出租客房平均收入升48.9%至1727元﹔康得思酒店上平年可出租客房平均收入增21.6%至1297元﹔逸東酒店上平年可出租客房平均收入跌1%至828元，整體上平年可出租客房平均收入為1295元，按年增25.9%。

餐飲營運表現明顯好轉。餐飲收入2023 年上半年按年增長2.1倍，主要由於2023年初取消了所有社交距離政策，年內亦沒有出現臨時關閉任何餐飲店的情況。

集團利息開支在上半年增加至1.343億元，按年增291.5%，主要由於香港銀行同業拆息自2022年7月以來逐漸上升所致。然而，鑑於上半年掉期利率較浮動利率更佳，與掉期相關的利息開支產生利率掉期淨利息收益3040萬元。上半年整體融資成本達1.095億元，按年增加90.8%。

截至上半年底，用於對沖現有浮動利率貸款的利率掉期合約的名義總金額為37億元，相當於未償還借款的58.6%，朗廷擬繼續採取該對沖策略，以減少潛在加息對信託集團可分派收入的影響。

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