金管局副總裁阮國恒今日被問到內房貸款對香港銀行的影響時表示，民企的風險較難處理，近期內房出現問題後，幸好業界有早做功夫，令銀行的相關處理變得更好。阮國恒表示，銀行公會目標是不會有相關風險發生，若有銀行發覺有需要做貸款分類（下調貸款評級）或提撥則盡快去做。
至於近日有報道指金管局於虛擬資虛交易平台（VATP）方面，不問情由地向機構發牌。阮國恒表示，若有機構想向證監會申請有關牌照，金管局亦需要提供基本銀行服務給申請機構，以去協助機構渡過申請過程，如果有關機構最終獲發牌則成為受監管機構。
銀行公會署理主席陳文表示，香港金管有相當嚴格貸款分類級別的措施，而銀行業界亦選緊密遵從相關安排，強調不是因為個別近期的情況，就算是其他公司或行業出現不良貸款情況，業界亦會用同一標準以作處理。若各類銀行發現有需要，亦會因應自身的結構作相應的調整。
跨境理財通方面，陳文表示跨境理財通運作開始上軌道，開户數量及業務量亦持續上升，疫情復常半年間人流增加，令不論南向通和北向通的匯款數字，以及投資予市場的交易量亦有所提升。業界亦持續向兩地監管機構反映希望將投資品種進一步擴闊，以適應市場發展情況。
至於人民幣港幣雙櫃台方面，陳文表示運作到目前為止，雙櫃台運作暢順，現時涵蓋超過20隻股票，其中包括科網、金融、地產及消費等行業，投資者和業界亦預期有更多投資品種供以選擇。
陳文亦預期香港下半年經濟發展平穩，香港於疫後復常第一年，經濟活動增長加速，香港失業率亦創新低，說明經濟活動持續復蘇。另外，他表示市場預期利率見頂並會持續橫行，企業會因應實際情況去審視其貸款需求。
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