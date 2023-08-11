moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局阮國恒：民企風險較難處理 猶幸業界早做功夫

金管局副總裁阮國恒今日被問到內房貸款對香港銀行的影響時表示，民企的風險較難處理，近期內房出現問題後，幸好業界有早做功夫，令銀行的相關處理變得更好。阮國恒表示，銀行公會目標是不會有相關風險發生，若有銀行發覺有需要做貸款分類（下調貸款評級）或提撥則盡快去做。

至於近日有報道指金管局於虛擬資虛交易平台（VATP）方面，不問情由地向機構發牌。阮國恒表示，若有機構想向證監會申請有關牌照，金管局亦需要提供基本銀行服務給申請機構，以去協助機構渡過申請過程，如果有關機構最終獲發牌則成為受監管機構。

銀行公會署理主席陳文表示，香港金管有相當嚴格貸款分類級別的措施，而銀行業界亦選緊密遵從相關安排，強調不是因為個別近期的情況，就算是其他公司或行業出現不良貸款情況，業界亦會用同一標準以作處理。若各類銀行發現有需要，亦會因應自身的結構作相應的調整。

跨境理財通方面，陳文表示跨境理財通運作開始上軌道，開户數量及業務量亦持續上升，疫情復常半年間人流增加，令不論南向通和北向通的匯款數字，以及投資予市場的交易量亦有所提升。業界亦持續向兩地監管機構反映希望將投資品種進一步擴闊，以適應市場發展情況。

至於人民幣港幣雙櫃台方面，陳文表示運作到目前為止，雙櫃台運作暢順，現時涵蓋超過20隻股票，其中包括科網、金融、地產及消費等行業，投資者和業界亦預期有更多投資品種供以選擇。

陳文亦預期香港下半年經濟發展平穩，香港於疫後復常第一年，經濟活動增長加速，香港失業率亦創新低，說明經濟活動持續復蘇。另外，他表示市場預期利率見頂並會持續橫行，企業會因應實際情況去審視其貸款需求。

其他報道

雨潤食品盈警 料上半年虧損擴大至3900萬

中港證監就互聯互通引入大宗交易達共識 未定實施日期

唐宮中國轉虧為盈 料溢利最多4200萬元人民幣

新世界百貨中國料全年虧損收窄至不多於3.5億元

碧桂園楊惠妍莫斌發函致歉 將全力保交付化解流動壓力

惠理集團中期扭虧為盈 賺490億元 不派息

路勁基建發盈警 預計上半年虧損至少12億元

萬華媒體發盈警 料首財季虧損增加最多320萬元

證監：交易所買賣產品沽空上升 大部分由莊家進行

明報母企世界華文發盈警 料首財季虧損擴大

蘇寧國際在香港面臨清盤呈請

中國7月M2貨幣供應按年增10.7%

本港第二季GDP按年增1.5%符預期 政府料訪港旅遊、私人消費成增長引擎

中國上月新增貸款增3459億元 遠遜預期兼創2009年來新低

港府調整今年經濟增長預測至4%至5%

金沙中國中期扭虧為盈 賺1.75億美元 不派息

多隻內房見上市新低 南水流出10個月最多 恒指跌173點 領展穿40元

傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅　環一：技術問題 短期內按計劃發放

內地據報派專家至地方審查賬目 開展化債工作

英國第二季經濟遠勝預期 英鎊升值

恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運

李寧：經營環境仍然承壓 淨利潤率保持10%至20%增長目標