香港電訊（6823）旗下Now TV與西班牙甲組足球聯賽 （LALIGA EA Sports） 達成協議，取得在香港未來三個賽季的播映權。
Now TV稱，由現時至2025/26年賽季，將繼續每季播放全部 380 場西甲的賽事。球迷亦可在Now TV頻道632收看LALIGA TV，收看最新消息、精華片段、訪問、及前球員和記者提供的賽事分析等。
香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，很高興未來三季繼續播放西甲的賽事，為觀眾呈獻頂級的歐洲聯賽和盃賽，鞏固Now TV作為「體育之家」的地位。
Now TV表示，將重新推出「一齊睇」功能，球迷可以透過「Now 隨身睇」流動應用程式或網頁版，邀請最多三位身處於不同地點的朋友或家人於同一畫面同步收看西甲的賽事。客戶亦可透過「Now 隨身睇」應用程式收看直播賽事，或於賽後利用 Now TV 自選服務重溫。Now E 的訂戶亦可收看西甲的直播賽事及賽事重溫。
其他報道
本港第二季GDP按年增1.5%符預期 政府料訪港旅遊、私人消費成增長引擎
中國上月新增貸款增3459億元 遠遜預期兼創2009年來新低
多隻內房見上市新低 南水流出10個月最多 恒指跌173點 領展穿40元
傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅 環一：技術問題 短期內按計劃發放
恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運