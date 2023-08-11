Now TV稱，由現時至2025/26年賽季，將繼續每季播放全部 380 場西甲的賽事。球迷亦可在Now TV頻道632收看LALIGA TV，收看最新消息、精華片段、訪問、及前球員和記者提供的賽事分析等。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，很高興未來三季繼續播放西甲的賽事，為觀眾呈獻頂級的歐洲聯賽和盃賽，鞏固Now TV作為「體育之家」的地位。

Now TV表示，將重新推出「一齊睇」功能，球迷可以透過「Now 隨身睇」流動應用程式或網頁版，邀請最多三位身處於不同地點的朋友或家人於同一畫面同步收看西甲的賽事。客戶亦可透過「Now 隨身睇」應用程式收看直播賽事，或於賽後利用 Now TV 自選服務重溫。Now E 的訂戶亦可收看西甲的直播賽事及賽事重溫。

其他報道

雨潤食品盈警 料上半年虧損擴大至3900萬

中港證監就互聯互通引入大宗交易達共識 未定實施日期

唐宮中國轉虧為盈 料溢利最多4200萬元人民幣

新世界百貨中國料全年虧損收窄至不多於3.5億元

碧桂園楊惠妍莫斌發函致歉 將全力保交付化解流動壓力

惠理集團中期扭虧為盈 賺490億元 不派息

路勁基建發盈警 預計上半年虧損至少12億元

萬華媒體發盈警 料首財季虧損增加最多320萬元

證監：交易所買賣產品沽空上升 大部分由莊家進行

明報母企世界華文發盈警 料首財季虧損擴大

蘇寧國際在香港面臨清盤呈請

中國7月M2貨幣供應按年增10.7%

本港第二季GDP按年增1.5%符預期 政府料訪港旅遊、私人消費成增長引擎

中國上月新增貸款增3459億元 遠遜預期兼創2009年來新低

港府調整今年經濟增長預測至4%至5%

金沙中國中期扭虧為盈 賺1.75億美元 不派息

多隻內房見上市新低 南水流出10個月最多 恒指跌173點 領展穿40元

傳拖付保險經紀人工、佣金兼花紅 環一：技術問題 短期內按計劃發放

內地據報派專家至地方審查賬目 開展化債工作

英國第二季經濟遠勝預期 英鎊升值

恒大：負債1.6萬億手頭現金不足百億 資不抵債已嚴重影響營運

李寧：經營環境仍然承壓 淨利潤率保持10%至20%增長目標