他指出，短期內要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺，更好鞏固復蘇中的各個經濟環節，保持復蘇動力。

他指出，本港零售和餐飲業的表現在第二季也正在改善。零售總銷貨價值和食肆總收益按年分別上升17.6%及24.3%，分別回復到2018年同期逾八成半和九成半。上述數字反映，第二季港人增加在境外消費的同時，在港的消費亦有增長。

陳茂波指，踏入下半年，本港旅遊業的復蘇也有加快的趨勢。七月訪港旅客人數約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月上升超過三成。其中，內地和東南亞市場恢復較快；內地遊客數量已恢復至約疫情前七成；而東南亞國家如菲律賓的遊客已超過疫情前；泰國遊客則超過九成，八月首十天的日均訪港旅客數量更超過13萬。

雖然訪港旅客數字正在快速恢復，但仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力。旅發局的調查顯示，內地旅客的消費習慣有所改變，以購物作為主要來港目的的比例，較疫情前有所下降。新的模式、新的轉變也帶來新的機遇。不少旅客，特別是年輕遊客群體，他們來港旅遊的目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會等。

陳茂波指，香港要抓緊機會，推動香港旅遊業朝多元、高增值、可持續的方向發展。當中，大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，這亦是世界各地力爭的旅遊板塊。今年《財政預算案》便預留了一億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，提升香港的國際形象；又撥款超過2億5千萬元予旅發局繼續舉辦多項大型旅遊盛事，包括下半年的美酒佳餚巡禮、香港單車節等；並投放資源積極爭取更多不同類型、不同行業的國際會議與展覽在港舉行，鞏固香港作為區內首選會展旅遊目的地的地位。

總的來說，考慮到今年上半年經濟的實際數字和下半年的情況，我們把今年全年經濟增長的預測修訂至4.0%至5.0%，較五月覆檢時的3.5%至5.5%收窄了一個百分點。

他又提到，中長遠而言，要繼續為香港發展增添動能。本屆政府推動創科發展決心堅定，要把創科發展成為推動本港經濟高質量發展的重要引擎之一。

隨著本港在6月底與國家網信辦簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，有利促進內地數據在大灣區內跨境安全流動和使用。可以說，香港正在建立內地和國際數據「雙匯聚」的獨特優勢，為人工智能發展提供重要的原材料。

在「算力」基建上，我們就興建「人工智能超算中心」及相關營運模式的顧問研究已於5月展開，將於今個年度內完成。

在提升「算法」能力上，本屆政府除了繼續培育本地創科公司外，亦正加緊吸引重點的創科企業落戶香港或擴展其在港營運的規模，當中不少是在人工智能、大型模型、超算能力及芯片研發方面擁有前沿技術，它們落戶香港將可加速我們人工智能產業生態系統的形成。

政府會繼續開拓更多的投資者和資金，並善用特區政府的財政實力，透過各種不同形式的共同投資以槓桿私人市場的資金，助力推動本港的創科發展。

陳茂波指，去年出訪沙特後，香港成功爭取了當地每年舉辦的「未來投資倡議」大型峰會，在今年12月在香港舉辦分場；本港會在11月再次籌辦國際金融領袖峰會，加上其他國際會議，將匯聚大批世界頂尖的投資機構和領袖，讓他們更深入了解和把握香港和國家的投資機會。