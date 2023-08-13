今次轉讓協議包括由金科股份轉讓「貴州華勝永信物業」持有的19項住宅物業，以抵銷600萬元應付帳﹔轉讓重慶品錦悅物業持有的5項商業物業，以抵銷440萬元應付帳﹔轉讓湖南景朝物業的8套寫字樓，以抵銷310萬元應付帳﹔轉讓重慶碧金輝物業的1項商業物業，以抵銷90萬元。

金科服務指，在中國政府及主要金融機構資金監管下，集團的主要客戶金科股份目前正面臨嚴重的流動性危機，因此無法以現金結算應付集團的款項。鑒於上述情況，本集團已減少向金科股份提供物業管理服務或非業主增值服務。

然而，集團無法自金科股份收回過往產生的應付物業管理服務費，集團已於2022年財務報表計提足額資產減值反映這一點。經過不斷努力，集團與金科股份最終達成協定，就相關債務抵銷及結算安排訂立物業轉讓協議。物業轉讓協議項下擬進行的物業轉讓令集團得以收回金科集團應付的到期應收款項。

同時，物業轉讓協議項下擬進行的交易參考房地產重組策略，依據獨立第三方評估師資產評估報告，確保抵銷物業的總評估價值大於將予以抵銷的持續關聯交易應付款項總金額，有利於化解本集團應收款風險且符合本公司股東的利益。