公司指，上半年香港經濟於COVID疫情後持續平穩復蘇，於公司電視平台投放廣告的需求改善，促使廣告收入增長。但隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，公司的電子商貿營商環境變得較為不利於經營，再加上為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，於該期間內的電子商貿收入整體下跌。於2023年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，該期間內的收入入賬亦減少。

公司預計，下半年的財務表現會持續改善。年初與優酷簽訂一項人民幣7億元的內容生產及供應協議。於本年度下半年已開始履行此協議，收入將會增加。而集團於本年初亦與淘寶合作舉行直播，初步成績理想。隨著下半年逐步增加直播場次，預計此活動會為公司帶來更大的收入貢獻。較早前於本年度三月份公布的降低成本措施預期亦將會繼續為集團本年度下半年的財務表現帶來改善。

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