個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.93%，折合報329.33元；阿里巴巴（9988）跌1.86%，折合報93.53元；美團（3690）跌2.83%，折合報133.32元；匯控（0005）升0.17%，折合報62.71元；建行（0939）跌1.42%，折合報4.21元。

道期現升0.138%；標期現升0.2%；納期現升0.32%。日本東證指數現升0.11%；韓國KOSPI指數現跌0.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.27%。

VIX指數隔晚跌6.37%或1.01點，報14.84點。

紐油現跌0.27%或0.23美元，報82.96美元；布油現跌0.32%或0.28美元，報86.53美元；金價現跌0.13%或2.49美元，報1911.27美元；LME 銅期貨隔晚跌1.09%或91.5美元，報8294.5美元。美國10年期債息現升0.7%或0.0293厘，報4.1815厘。

今日焦點股份可留意：

電視廣播（0511）發盈警，料虧蝕按年擴大，下半年財務表現料持續改善。

多間公司最快今日公布業績，包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）、港華智慧能源（1083）、中國黃金國際（2099）、CLSA PREMIUM（6877）、南戈壁（1878）。

惠陶（8238）發盈警，預計虧損1400萬元。

中梁控股（2772）盈警，上半年最差蝕5000萬人幣。

金科服務（9666）收取主要股東物業，抵銷關連交易欠款。

讀書郎教育（2385）發盈警，預期虧損最多4000萬人幣。

碧桂園（2007）：11境內債8月14日起停牌，擬召開債權人會議。

裕元（0551）中期盈利倒退52%派息0.2元減五成。

赤子城科技（9911）料上半年盈利最多升1.4倍。

香港電訊（6823）旗下Now TV與LALIGA達成協議 直播未來三季西甲賽事。

惠理集團（0806）中期扭虧為盈，賺490萬元，不派息。

朗廷酒店（1270）上半年可分派收入增一成，續不作中期分派。

雨潤食品（1068）盈警，料上半年虧損擴大至3900萬。

唐宮中國（1181）轉虧為盈，料溢利最多4200萬元人民幣。

新世界百貨中國（0825）料全年虧損收窄至不多於3.5億元。

路勁基建（1098）發盈警，預計上半年虧損至少12億元。

萬華媒體（0426）發盈警，料首財季虧損增加最多320萬元。

明報母企世界華文（0685）發盈警，料首財季虧損擴大。

金沙中國（1928）中期扭虧為盈，賺1.75億美元，不派息。

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