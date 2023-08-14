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恒指低開377點 科指跌2.7% 碧桂園跌7.1%

恒指今早低開377點或1.99%，報18697點，大市成交金額19億元；國指今早低開139點或2.14%，報6401點。恒生科技指數開市報4157點，跌2.7%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.24%，下跌為11.34%，無升跌為85.41%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。蒙牛（2319）、長建（1038）、長建（1038）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，66隻下跌，13隻無升跌。蒙牛（2319）升0.37%，報26.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.14%，報0.91元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報16.92元，升0.48%；跌幅最大的是理想（2015）開市報157.1元，跌5.02%。

恒指低於主要平均線。科指下試50天線(4122.83點)。

東風（0489）發盈警料中期少賺75至80%。開市報3.32元，跌0.3%。

電視廣播（0511）發盈警，料虧蝕按年擴大，下半年財務表現料持續改善。開市報4.48元，跌1.75%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊音樂－ＳＷ（1698）無成交，報23.6元。港華智慧能源（1083）開市報3.55元，無升跌。中國黃金國際（2099）開市報29.55元，跌1.99%。CLSA PREMIUM（6877）停牌。南戈壁（1878）無成交，報0.74元。

惠陶（8238）發盈警，預計虧損1400萬元。開市報0.29元，跌6.45%。

中梁控股（2772）盈警，上半年最差蝕5000萬人幣。開市報0.445元，升2.3%。

金科服務（9666）收取主要股東物業，抵銷關連交易欠款。無成交，報10.9元。

讀書郎教育（2385）發盈警，預期虧損最多4000萬人幣。開市報7.92元，跌0.5%。

碧桂園（2007）：11境內債8月14日起停牌，擬召開債權人會議。開市報0.91元，跌7.14%。

裕元（0551）中期盈利倒退52%派息0.2元減五成。無成交，報10.96元。

赤子城科技（9911）料上半年盈利最多升1.4倍。開市報1.53元，升3.38%。

香港電訊（6823）旗下Now TV與LALIGA達成協議 直播未來三季西甲賽事。開市報9.08元，升0.11%。

惠理集團（0806）中期扭虧為盈，賺490萬元，不派息。無成交，報2.78元。

朗廷酒店（1270）上半年可分派收入增一成，續不作中期分派。開市報1元，跌1.96%。

雨潤食品（1068）盈警，料上半年虧損擴大至3900萬。無成交，報0.285元。

唐宮中國（1181）轉虧為盈，料溢利最多4200萬元人民幣。開市報0.6元，升3.45%。

新世界百貨中國（0825）料全年虧損收窄至不多於3.5億元。無成交，報0.7元。

路勁基建（1098）發盈警，預計上半年虧損至少12億元。開市報2.71元，跌3.21%。

萬華媒體（0426）發盈警，料首財季虧損增加最多320萬元。無成交，報0.078元。

明報母企世界華文（0685）發盈警，料首財季虧損擴大。無成交，報0.22元。

金沙中國（1928）中期扭虧為盈，賺1.75億美元，不派息。開市報28元，跌2.1%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創52周高，見26.65元，開市報26.65元，升4.51%；中國天化工（0362）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升6.25%；國際娛樂（1009）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升5%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，升5%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括先聲藥業（2096）低見6.38元，開市報6.38元，跌1.09%；云想科技（2131）低見0.7元，開市報0.7元，跌2.78%。

創52周低，其中包括，領展（0823）低見39.05元，開市報39.05元，跌1.64%；龍源電力（0916）低見6.66元，開市報6.66元，跌1.77%；福田實業（0420）低見0.61元，開市報0.61元，跌3.17%；香港興業國際（0480）低見1.62元，開市報1.62元，跌0.61%；金地商置（0535）低見0.41元，開市報0.41元，跌1.2%。

異動股

上升異動股，包括，維力生活科技（1703）開市報0.238元，升44.24%；三葉草生物－Ｂ（2197）開市報1.15元，升15%；海隆控股（1623）開市報0.225元，升13.64%；裕承科金（0279）開市報0.091元，升9.64%；積木集團（8187）開市報0.24元，升6.67%；嘉耀控股（1626）開市報3.99元，升6.4%；中國天化工（0362）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升6.25%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.238元，升5.78%；亞洲雜貨（8413）開市報0.174元，升5.45%；彩星玩具（0869）開市報0.84元，升5%。

下跌異動股，包括，碧桂園（2007）開市報0.91元，跌7.14%；世茂集團（0813）開市報0.83元，跌6.74%；惠陶集團（8238）開市報0.29元，跌6.45%；中建富通（0138）開市報0.25元，跌5.66%；理想汽車（2015）開市報157.1元，跌5.02%；祖龍娛樂（9990）開市報3.79元，跌4.77%。

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