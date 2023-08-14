恒指今早低開377點或1.99%，報18697點，大市成交金額19億元；國指今早低開139點或2.14%，報6401點。恒生科技指數開市報4157點，跌2.7%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.24%，下跌為11.34%，無升跌為85.41%。