報道亦引述Eurekahedge Pte的數據稱，專注於中國的對冲基金，尤其是選股型基金，正面臨前所未有的連續第二年虧損。超過三分之二專注於中國的對冲基金在2022年出現虧損，36%的基金則下跌了五分之一或更多。Preqin數據顯示，今年上半年，62%的中國基金未能盈利。

報道指，這種情形標誌著對中國離岸對冲基金的重大轉變，截至2021年，由於投資者尋求搭上曾蓬勃發展的經濟和資本市場的浪潮，中國離岸對冲基金幾乎佔亞洲新基金的一半。自那時起，北京整頓課輔和電商等行業的民營企業，以及與美國地緣政治緊張局勢加劇，導致回報疲軟，並削弱了全球投資者對中國資產的興趣。

創立21年的對冲基金公司Persistent Asset Partners Ltd.的投資組合管理主管Otto Chan表示，確實看到亞洲和外國投資者的需求減少。

其他報道

高盛預計美聯儲明年第二季開始減息

恒指低開377點 科指跌2.7% 碧桂園跌7.1%

TVB與股東CMC及YOUNG LION 訂立7億元融資協議

東風發盈警料中期少賺75至80%

港股ADR跌235點 夜期低水218點 騰訊音樂等業績

電視廣播發盈警 料虧蝕按年擴大 下半年財務表現料持續改善

北水增持中石化 減持盈富