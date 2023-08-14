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外國投資者對華失興趣 對冲基金數量11年首降

彭博社引述Preqin Ltd的數據報道，外國投資者對中國失去興趣，專注於中國的活躍對沖基金數量至少自2012年以來首次下滑，截至6月份，活躍的基金數量降至656隻，低於去年的669隻，而今年僅推出5隻新基金，亦是至少自2012年以來最低，2021年曾高達75隻。數據亦顯示，另有18隻基金被清算。

報道亦引述Eurekahedge Pte的數據稱，專注於中國的對冲基金，尤其是選股型基金，正面臨前所未有的連續第二年虧損。超過三分之二專注於中國的對冲基金在2022年出現虧損，36%的基金則下跌了五分之一或更多。Preqin數據顯示，今年上半年，62%的中國基金未能盈利。

報道指，這種情形標誌著對中國離岸對冲基金的重大轉變，截至2021年，由於投資者尋求搭上曾蓬勃發展的經濟和資本市場的浪潮，中國離岸對冲基金幾乎佔亞洲新基金的一半。自那時起，北京整頓課輔和電商等行業的民營企業，以及與美國地緣政治緊張局勢加劇，導致回報疲軟，並削弱了全球投資者對中國資產的興趣。

創立21年的對冲基金公司Persistent Asset Partners Ltd.的投資組合管理主管Otto Chan表示，確實看到亞洲和外國投資者的需求減少。

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