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Tesla下調內地Model Y售價 車股向下

Tesla在微博宣布，將Model Y長續航版及高性能版售價分別下調至299,900元人民幣和349,900元人民幣。Model Y和Model 3是Tesla主打車型，也是最暢銷車型，此輪降價後，Model Y在內地售價創下歷史新低。

花旗分析師Jeff Chung 和Beatrice Lam等在報告中寫道，車企又打起了價格戰，市場猜測比亞迪可能很快進一步降價。

汽車股急挫，吉利（0175）現報9.67元，跌3.01%；比亞迪（1211）現報235.4元，跌7.47%；廣汽集團（2238）見52周低4.32元，現報4.34元，跌3.34%；長城汽車（2333）現報9.44元，跌4.26%；北京汽車（1958）現報2.02元，跌3.81%；小鵬（9868）現報61.95元，跌6.28%；理想汽車（2015）現報159.5元，跌3.57%；蔚來（9866）現報97.75元，跌5.28%；零跑（9863）現報38.4元，跌5.65%；恒大汽車（0708）現報1.5元，升0.67%。

 

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