港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升4.12點子至4.7628%，是8月9日後最高，當日報4.90905%。對上一次終止3連跌是8月08日，當日拆息報5.20768%。
港元現報7.8153元升值21點子，曾貶值最多9點子，報7.8183元，亦曾升值最多28點子，報7.8146元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.63點子至3.64631%；1星期HIBOR升2.21點子至4.28929%；2星期HIBOR升1.55點子至4.43054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.95點子至5.12798%；6個月期HIBOR升0.39點子至5.29405%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.39887%。
美元指數現報103.009升值0.167點或0.16%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42496%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7033%，連續3日擴闊，利差是2023年6月12日後最闊，當日差距為-0.7266%。
對上一次連續3日擴闊，是2023年8月07日，當日利差報-0.2329%。
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