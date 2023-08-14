moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港美息差擴闊

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升4.12點子至4.7628%，是8月9日後最高，當日報4.90905%。對上一次終止3連跌是8月08日，當日拆息報5.20768%。

港元現報7.8153元升值21點子，曾貶值最多9點子，報7.8183元，亦曾升值最多28點子，報7.8146元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.63點子至3.64631%；1星期HIBOR升2.21點子至4.28929%；2星期HIBOR升1.55點子至4.43054%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.95點子至5.12798%；6個月期HIBOR升0.39點子至5.29405%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.39887%。

美元指數現報103.009升值0.167點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42496%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7033%，連續3日擴闊，利差是2023年6月12日後最闊，當日差距為-0.7266%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年8月07日，當日利差報-0.2329%。

其他報道

Tesla下調內地Model Y售價 車股向下

朱克伯格擬取消「鐵籠戰」 批對方不認真兼多番推遲 馬斯克嘲：膽小鬼

龍湖據報已提前償還17億元債務

OpenAI可能明年底破產？郭明錤：無需擔心 AI已是明確趨勢

祖龍娛樂發盈警 料虧損減少

外國投資者對華失興趣 對冲基金數量11年首降

高盛預計美聯儲明年第二季開始減息

恒指低開377點 科指跌2.7% 碧桂園跌7.1%

TVB與股東CMC及YOUNG LION 訂立7億元融資協議

東風發盈警料中期少賺75至80%

港股ADR跌235點 夜期低水218點 騰訊音樂等業績

電視廣播發盈警 料虧蝕按年擴大 下半年財務表現料持續改善

北水增持中石化 減持盈富