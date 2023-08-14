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恒指半日跌459點 藍籌、科指股全跌 多隻內房見上市新低 北水續流入

碧桂園（2007）多隻債券停牌，股價再度急挫，拖累內房股、其他內房債之餘，亦波及信託業，火燒連環船之下，內房、中資金融股、消費股全線向下，多隻內房創上市新低。Tesla減價，汽車股跌幅較多。恒指國指見逾一個月最大跌幅。

恒指今早低開377點，高位跌323點，低位跌520點，高低波幅197點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為8.83%，下跌為44.92%，無升跌為46.23%。

恒指半日跌459點或2.41%，報18616點，大市成交金額577億元；國指跌184點或2.82%，報6356點。恒生科技指數收報4141點，跌3.09%。

藍籌股成交金額263.12億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額116.18億元，佔大市成交20.13%；國指成份股成交金額224.28億元，佔大市成交38.87%。

24隻雙櫃台股，總成交0.98億元人民幣，相當於約1.05億港元，佔大市成交的0.18%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.02%，至104.62億元，佔大市成交18.12%。牛熊證成交金額38.36億元，減少24.33%；窩輪成交金額66.25億元，增加3.05%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。宏橋（1378）、翰森製藥（3692）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，80隻下跌，0隻無升跌。石藥（1093）跌0.17%，收報5.76元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌16.33%，收報0.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報30.7元，跌1.29%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報62元，跌6.2%。

恒指低於主要平均線，10天線(19339.65點)下試20天線(19323.51點)。科指下試50天線(4122.5點)。

北水南下合計淨流入35.66億元，較上日減少50.33%，連續第3日流入，累計流入125.21億元，對上一次連續3日淨流入是8月3日。南水北上合計淨流出24.14億元人民幣，較上日減少80.43%，連續第6日流出，累計流出279.95億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.73%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.28%。低見18554.51點，是7月10日18417.63點後最低。連跌2日，累計跌632.15點，對上一次連跌2日是8月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月1日。

科指曾跌最多3.5%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見4123.46點，是7月24日3989.34點後最低。連跌2日，累計跌236.68點，對上一次連跌2日是8月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月1日。

國指曾跌最多3.14%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見6335.26點，是7月24日6239.13點後最低。連跌2日，累計跌272.23點，對上一次連跌2日是8月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月1日。

個股表現

Tesla下調內地Model Y售價 車股向下。吉利（0175）收報9.64元，跌3.31%；比亞迪（1211）收報235.2元，跌7.55%；廣汽集團（2238）見52周低4.32元，收報4.34元，跌3.34%；長城汽車（2333）收報9.54元，跌3.25%；北京汽車（1958）收報2.04元，跌2.86%；小鵬（9868）收報62元，跌6.2%；理想汽車（2015）收報159.3元，跌3.69%；蔚來（9866）收報99.15元，跌3.92%；零跑（9863）收報38.2元，跌6.14%；恒大汽車（0708）收報1.5元，升0.67%。

龍湖（0960）據報已提前償還17億元債務。收報17.18元，跌1.72%。

祖龍娛樂（9990）發盈警 料虧損減少。收報3.48元，跌12.56%。

東風（0489）發盈警料中期少賺75至80%。見52周低3.1元，收報3.1元，跌6.91%。

電視廣播（0511）發盈警，料虧蝕按年擴大，下半年財務表現料持續改善。收報4.11元，跌9.87%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報23.2元，跌1.69%。港華智慧能源（1083）收報3.43元，跌3.38%。中國黃金國際（2099）收報28.8元，跌4.48%。CLSA PREMIUM（6877）停牌。南戈壁（1878）收報0.74元，無升跌。

惠陶（8238）發盈警，預計虧損1400萬元。收報0.285元，跌8.06%。

中梁控股（2772）盈警，上半年最差蝕5000萬人幣。收報0.425元，跌2.3%。

金科服務（9666）收取主要股東物業，抵銷關連交易欠款。收報10.68元，跌2.02%。

讀書郎教育（2385）發盈警，預期虧損最多4000萬人幣。收報7.91元，跌0.63%。

碧桂園（2007）：11境內債8月14日起停牌，擬召開債權人會議。創上市新低，見0.81元，收報0.82元，跌16.33%。

裕元（0551）中期盈利倒退52%派息0.2元減五成。收報10.48元，跌4.38%。

赤子城科技（9911）料上半年盈利最多升1.4倍。收報1.69元，升14.19%。

香港電訊（6823）旗下Now TV與LALIGA達成協議 直播未來三季西甲賽事。收報9.05元，跌0.22%。

惠理集團（0806）中期扭虧為盈，賺490萬元，不派息。收報2.69元，跌3.24%。

朗廷酒店（1270）上半年可分派收入增一成，續不作中期分派。收報1元，跌1.96%。

雨潤食品（1068）盈警，料上半年虧損擴大至3900萬。收報0.295元，升3.51%。

唐宮中國（1181）轉虧為盈，料溢利最多4200萬元人民幣。創52周高，見0.64元，收報0.6元，升3.45%。

新世界百貨中國（0825）料全年虧損收窄至不多於3.5億元。收報0.7元，無升跌。

路勁基建（1098）發盈警，預計上半年虧損至少12億元。收報2.57元，跌8.21%。

萬華媒體（0426）發盈警，料首財季虧損增加最多320萬元。收報0.078元，無升跌。

明報母企世界華文（0685）發盈警，料首財季虧損擴大。收報0.22元，無升跌。

金沙中國（1928）中期扭虧為盈，賺1.75億美元，不派息。收報27.8元，跌2.8%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6元，收報5.93元，跌0.67%；中國移動（80941）創上市新高，見61.65元，收報61.2元，跌0.65%；Keep（3650）創上市新高，見32.5元，收報31.4元，跌0.63%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見28.85元，收報27.8元，升9.02%；中國天化工（0362）創52周高，見0.89元，收報0.78元，跌2.5%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.37元，收報0.31元，升12.73%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.11元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見5.11元，收報5.06元，升2.22%；國際娛樂（1009）創52周高，見1.14元，收報1.1元，升10%；寶沙發展（1069）創52周高，見2.25元，收報2.15元，跌1.38%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.22元，收報0.213元，升0.95%；唐宮中國（1181）創52周高，見0.64元，收報0.6元，升3.45%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.68元，收報0.68元，跌6.85%；恒大物業（6666）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；朗詩綠色生活（1965）低見0.455元，收報0.47元，跌2.08%；遠洋服務（6677）低見1.3元，收報1.3元，跌3.7%；禹洲（1628）低見0.191元，收報0.191元，跌4.02%；雅居樂（3383）低見0.88元，收報0.89元，跌7.29%；花樣年（1777）低見0.075元，收報0.082元，跌8.89%；遠洋集團（3377）低見0.365元，收報0.375元，跌3.85%；融信中國（3301）低見0.246元，收報0.246元，跌8.89%；碧桂園（2007）低見0.81元，收報0.82元，跌16.33%。

100隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.32元，收報4.34元，跌3.34%；東風集團股份（0489）低見3.1元，收報3.1元，跌6.91%；卓悅控股（0653）低見0.065元，收報0.068元，無升跌；經濟日報（0423）低見1元，收報1.04元，跌4.59%；鷹君（0041）低見13.98元，收報14.06元，跌0.71%；晶門半導體（2878）低見0.35元，收報0.36元，跌5.26%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；恒安（1044）低見30元，收報30.05元，跌0.66%；恒生（0011）低見103.7元，收報103.8元，跌2.63%；中銀香港（2388）低見22.2元，收報22.25元，跌1.98%。

異動股

上升異動股，包括，寶燵控股（8601）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升37.25%；偉俊集團控股（1013）收報0.052元，升36.84%；三葉草生物－Ｂ（2197）收報1.35元，升35%；馬可數字科技（1942）收報77.5元，升21.38%；雙運控股（1706）收報0.091元，升19.74%；精技集團（3302）收報0.285元，升18.75%；海隆控股（1623）收報0.234元，升18.18%；金慧科技（8295）收報0.051元，升15.91%；訓修實業（1962）收報0.54元，升14.89%；赤子城科技（9911）收報1.69元，升14.19%；天瑞汽車內飾（6162）收報0.204元，升13.33%。

下跌異動股，包括，弘浩國際控股（8375）平上市低位0.119元，收報0.122元，跌29.48%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.039元，跌20.41%；眾安智慧生活服務（2271）創上市新低，見0.64元，收報0.83元，跌20.19%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.026元，跌18.75%；人和科技（8140）收報0.08元，跌18.37%；生活概念（8056）收報0.166元，跌17.41%；微泰醫療－Ｂ（2235）收報4.1元，跌17%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.81元，收報0.82元，跌16.33%；永恒策略（0764）收報0.06元，跌15.49%；永聯豐控股（8617）收報1.27元，跌14.77%。

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