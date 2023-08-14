公司指出，去年首季除稅後溢利包括約3200萬港元的一次性政府補貼，而本期間則為零。剔除該等政府補貼的影響，首季除稅後溢利增加約3100萬港元，主要是由於香港業務表現改善，以及銀行存款市場利率較去年同期上升，導致利息收入增加。

譚仔國際續指出，在經濟放緩、成本上漲及勞工短缺的背景下，香港餐飲業的整體環境仍充滿挑戰。 有見及此，公司期內持續推出新產品、物有所值的食品產品及實施創新的市場營銷及推廣活動，帶動期內可比餐廳收入的按年增長，維持去年度第四季開始的上升趨勢。

中國內地方面，因餐廳數目有所增加，期內錄得銷售額按年增長。然而，受中國內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後的復蘇較預期緩慢。於日本，譚仔國際在部署新的本地管理團隊後，銷售及營運效率均有所改善。然而，由於整個行業缺乏人手，公司於新加坡的業務表現仍然低迷。

譚仔國際中午收報1.78元，升1.1%。

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