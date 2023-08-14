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華置：青年宿舍申請反應非常熱烈 首批申請者最早於 9 月初入住

華置（0127）公布，公司與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出的青年宿舍「仲學舍」，自從仲學舍於 8 月初接受申請，反應非常熱烈，很快已經接獲眾多年輕人申請入住。集團行政總裁劉陳凱韻（甘比）與工作人員上周起與申請人面試，預計首批合適的申請者將於下周簽約，並最早於 9 月初入住。

華置指，申請者主要看中仲學舍位於九龍區的優越位置，方便其上班，而且租金吸引之餘，更已經包括水費、電費及上網費等。此外，有申請者目前與多個家人同居一室，希望成功入住仲學舍後擁有自己的獨立空間。另有多位申請者均指樂意參與公益活動，回饋社區。

甘比上周與申請者交流，了解他們入住的原因，以及對於參與公益活動的熱誠，她指出，集團希望透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間、發展新技能和擴闊視野，特別希望他們回饋社區。由於申請人數眾多，將會加緊面試，然後盡快安排合適者入住。

仲學舍為 18 至 30 歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間，提供最多 84 個宿位，首階段申請將於 8 月 18 日（本周五）截止。共享空間的基本設備一應俱全，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。每個宿位的平均租金約3,000，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。

 

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