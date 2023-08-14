碧桂園（2007）多隻債券停牌，股價再度急挫並見上市新低，拖累內房、內房，火燒連環船之下，中資金融股、消費股下跌，多隻內房創上市新低。Tesla減價，汽車股跌幅較多。恒指國指見逾一個月最大跌幅，三大指數連跌兩日，恒指累計跌474.71點。

恒指今早低開377點，高位跌282點，低位跌520點，高低波幅238點。非必需消費品、金融、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為17.02%，下跌為45.38%，無升跌為37.59%。

恒指收市跌301點或1.58%，報18773點，大市成交金額1041億元，較上日增加7.84%，是8月8日1046.2億元成交後最多；國指跌116點或1.79%，報6423點。恒生科技指數收報4208點，跌1.52%。

藍籌股成交金額496.43億元，佔大市成交47.68%；科指成份股成交金額233.06億元，佔大市成交22.38%；國指成份股成交金額421.62億元，佔大市成交40.5%。

24隻雙櫃台股，總成交1.58億元人民幣，相當於約1.7億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.04%，至118.49億元，佔大市成交11.37%。牛熊證成交金額46.58億元，減少8.12%；窩輪成交金額71.9億元，增加11.85%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、石藥（1093）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，71隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升1.21%，收報5.84元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌18.37%，收報0.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.26元，升2.9%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.94元，跌3.53%。

恒指低於主要平均線。科指曾跌穿50天線(4123.84點)。

北水南下合計淨流入88.44億元，較上日增加23.2%，淨流入金額是2023年8月1日94.8億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入177.99億元，對上一次連續3日淨流入是8月3日。南水北上合計淨流出46.63億元人民幣，較上日減少62.2%，連續第6日流出，累計流出302.43億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.73%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.28%。低見18554.51點，是7月10日18417.63點後最低。今日收市報18773.55點，是7月24日後收市新低，當日報18668.15點。連跌2日，累計跌474.71點，對上一次連跌2日是8月8日。首日，對上一次首日是8月9日。

科指曾跌最多3.5%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見4123.46點，是7月24日3989.34點後最低。今日收市報4208.43點，是7月24日後收市新低，當日報4015.08點。連跌2日，累計跌169.61點，對上一次連跌2日是8月9日。

國指曾跌最多3.14%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見6335.26點，是7月24日6239.13點後最低。收市報6423.84點，是7月24日後收市新低，當日報6271.03點。連跌2日，累計跌204.71點，對上一次連跌2日是8月2日。

匯價

離岸人民幣曾貶值最多0.3%，是8月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.69%。今曾貶值至7.2816元，是6月30日7.2857元後最弱。連續貶值3日，累計貶值0.0411元，對上一次連續貶值3日是8月8日。

在岸人民幣曾貶值最多0.31%，是8月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.39%。今曾貶值至7.2621元，是6月30日7.2688元後最弱。連續貶值3日，累計貶值0.0401元，對上一次連續貶值3日是8月8日。

美匯指數曾升最多0.18%，是8月11日後最大升幅。高見103.022點，是7月7日103.186點後新高。

個股

碧桂園（2007）曾跌最多19.39%，是2022年3月14日後最大跌幅，當日跌幅為20.04%。低見0.79元，創上市新低。收報0.8元，跌18.37%，創收市價計新低。連跌8日，累計跌0.66元，對上一次連跌8日是5月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月2日。

恒生（0011）曾跌最多2.72%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為5.79%。低見103.7元，是2012年6月26日102.9元後最低。今日收市報104.9元，是6月1日後收市新低，當日報104.6元。

午後消息股表現

碧桂園（2007）據報提議將9月到期境內債「16碧園05」展期三年。創上市新低，見0.79元，收報0.8元，跌18.37%。

太興（6811）發盈喜 料上半年虧轉盈 純利最多賺4700萬元。收報0.97元，升3.19%。

譚仔國際（2217）首季稅後溢利跌2.9% 可比餐廳收入維持增長。收報1.81元，升2.84%。

今早及隔晚消息股表現

Tesla下調內地Model Y售價 車股向下。吉利（0175）收報9.77元，跌2.01%；比亞迪（1211）收報238.6元，跌6.21%；廣汽集團（2238）見52周低4.3元，收報4.34元，跌3.34%；長城汽車（2333）收報9.63元，跌2.33%；北京汽車（1958）收報2.05元，跌2.38%；小鵬（9868）收報64.1元，跌3.03%；五菱（0305）收報0.7元，跌2.78%；理想汽車（2015）收報160.9元，跌2.72%；蔚來（9866）收報99.9元，跌3.2%；零跑（9863）收報38.15元，跌6.27%；恒大汽車（0708）收報1.7元，升14.09%。

龍湖（0960）據報已提前償還17億元債務。收報17.16元，跌1.83%。

祖龍娛樂（9990）發盈警 料虧損減少。收報3.51元，跌11.81%。

東風（0489）發盈警料中期少賺75至80%。見52周低3.07元，收報3.09元，跌7.21%。

電視廣播（0511）發盈警，料虧蝕按年擴大，下半年財務表現料持續改善。收報4.08元，跌10.53%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報23.55元，跌0.21%。港華智慧能源（1083）收報3.43元，跌3.38%。中國黃金國際（2099）收報29.35元，跌2.65%。CLSA PREMIUM（6877）停牌。南戈壁（1878）收報0.7元，跌5.41%。

惠陶（8238）發盈警，預計虧損1400萬元。收報0.229元，跌26.13%。

中梁控股（2772）盈警，上半年最差蝕5000萬人幣。收報0.43元，跌1.15%。

金科服務（9666）收取主要股東物業，抵銷關連交易欠款。收報10.7元，跌1.83%。

讀書郎教育（2385）發盈警，預期虧損最多4000萬人幣。收報7.98元，升0.25%。

碧桂園（2007）：11境內債8月14日起停牌，擬召開債權人會議。創上市新低，見0.79元，收報0.8元，跌18.37%。

裕元（0551）中期盈利倒退52%派息0.2元減五成。收報10.6元，跌3.28%。

赤子城科技（9911）料上半年盈利最多升1.4倍。收報1.69元，升14.19%。

香港電訊（6823）旗下Now TV與LALIGA達成協議 直播未來三季西甲賽事。收報9.03元，跌0.44%。

惠理集團（0806）中期扭虧為盈，賺490萬元，不派息。收報2.8元，升0.72%。

朗廷酒店（1270）上半年可分派收入增一成，續不作中期分派。收報0.99元，跌2.94%。

雨潤食品（1068）盈警，料上半年虧損擴大至3900萬。收報0.295元，升3.51%。

唐宮中國（1181）轉虧為盈，料溢利最多4200萬元人民幣。創52周高，見0.64元，收報0.6元，升3.45%。

新世界百貨中國（0825）料全年虧損收窄至不多於3.5億元。收報0.69元，跌1.43%。

路勁基建（1098）發盈警，預計上半年虧損至少12億元。收報2.53元，跌9.64%。

萬華媒體（0426）發盈警，料首財季虧損增加最多320萬元。收報0.078元，無升跌。

明報母企世界華文（0685）發盈警，料首財季虧損擴大。收報0.22元，無升跌。

金沙中國（1928）中期扭虧為盈，賺1.75億美元，不派息。收報28.2元，跌1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2元，收報2元，升2.56%；中國春來（1969）創上市新高，見6.03元，收報5.87元，跌1.68%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見12.16元，收報12.14元，升0.33%；中國移動（80941）創上市新高，見62元，收報61.95元，升0.57%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1076元，收報1076元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.1元，收報102.1元，升0.15%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1081元，收報1081元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見533元，收報533元，升0.07%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見999.5元，收報999.5元，升0.48%；Keep（3650）創上市新高，見32.5元，收報31.25元，跌1.11%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.5元，跌1.96%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見28.85元，收報27.75元，升8.82%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.5元，收報2.49元，升1.63%；中國天化工（0362）創52周高，見0.89元，收報0.74元，跌7.5%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.37元，收報0.355元，升29.09%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.11元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）創52周高，見0.62元，收報0.52元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見5.11元，收報5.06元，升2.22%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.66元，收報0.66元，跌9.59%；恒大物業（6666）低見0.67元，收報0.7元，跌6.67%；朗詩綠色生活（1965）低見0.455元，收報0.48元，無升跌；第一服務（2107）低見0.405元，收報0.41元，跌1.2%；遠洋服務（6677）低見1.3元，收報1.32元，跌2.22%；禹洲（1628）低見0.189元，收報0.189元，跌5.03%；雅居樂（3383）低見0.88元，收報0.9元，跌6.25%；花樣年（1777）低見0.075元，收報0.078元，跌13.33%；遠洋集團（3377）低見0.365元，收報0.37元，跌5.13%；融信中國（3301）低見0.243元，收報0.243元，跌10%。

125隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.98元，收報1.98元，無升跌；廣汽集團（2238）低見4.3元，收報4.34元，跌3.34%；東風集團股份（0489）低見3.07元，收報3.09元，跌7.21%；卓悅控股（0653）低見0.065元，收報0.066元，跌2.94%；經濟日報（0423）低見1元，收報1.08元，跌0.92%；鷹君（0041）低見13.98元，收報14元，跌1.13%；晶門半導體（2878）低見0.35元，收報0.36元，跌5.26%；中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.88元，無升跌；恒安（1044）低見30元，收報30.1元，跌0.5%；恒生（0011）低見103.7元，收報104.9元，跌1.59%。

異動股

上升異動股，包括，中譽集團（0985）收報1.13元，升85.25%；雙運控股（1706）收報0.116元，升52.63%；三葉草生物－Ｂ（2197）收報1.47元，升47%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升39.76%；寶燵控股（8601）創52周高，見0.355元，收報0.355元，升39.22%；國富創新（0290）收報0.26元，升36.84%；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.37元，收報0.355元，升29.09%；偉俊集團控股（1013）收報0.048元，升26.32%；融眾金融（3963）收報0.495元，升23.75%；海隆控股（1623）收報0.237元，升19.7%。

下跌異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.229元，跌26.13%；弘浩國際控股（8375）平上市低位0.119元，收報0.13元，跌24.86%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.375元，收報0.375元，跌24.24%；御佳控股（3789）創上市新低，見0.082元，收報0.082元，跌21.9%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.025元，跌21.88%；人和科技（8140）收報0.077元，跌21.43%；亞洲雜貨（8413）收報0.131元，跌20.61%；威訊控股（1087）收報0.57元，跌18.57%；劍虹集團控股（1557）收報0.31元，跌18.42%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.79元，收報0.8元，跌18.37%。

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