保監局主席姚建華表示，張雲正在保監局成立初期扮演關鍵角色，並在外圍環境愈趨波動和複雜的情況下制定策略願景及職效指標以促進保險市場的可持續發展。在其任內保監局屢創佳績，不但有助加強金融穩定和韌性，更體現保險的社會價值。一些顯著的例子包括設計和訂立風險為本資本制度、落實保險集團監管框架、引入四間虛擬保險公司、推出創新產品以促進退休規劃、孕育保險相連證券生態圈，以及制定操守規管和紀律執行機制。

兩名執行董事，分別監管人壽保險的許美瑩，和監管一般保險的林瑞江，則在6月約滿後沒有續任，兩人在保監局2017年接管保險監管後，出任執董職位6年，兩人職位現時尚未填補。姚建華讚揚兩人在過去六年努力不懈的服務，對保障保單持有人及推動香港作為環球風險管理樞紐貢獻良多。

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