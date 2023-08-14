要解釋港股過去半年的低迷，原因可以有很多：外資撤走、北水興趣減、個別行業行情慘淡，但最關鍵的，還是經濟狀況真的欠佳。三年疫情，無數人以為通關後一切就會回復正常，但通關從來都不是解決經濟問題的答案，企業業績不見得因為通關而得到改善，個別行業甚至疫後更差。就拿與市民最感同身受的零售及飲食業來看，經營情況普遍比疫情期間更艱難。作為經濟指標的股市及樓價，由年初至今不斷向下，疫後跌勢比過去幾年更慘烈。通關吸引不到高端旅客來港消費，反而港人有了外遊選擇，連支撐著過去幾年經濟的本土消費力量亦有所流失。

每天坐在報價機前「搵食」的Day Trader，訴說已經「接近半年無飯開」，「㩒掣」落盤那刻，已經感受到市場的買賣盤有多「乾」。打工出糧的金融從業員比較幸運，尚可每月收取「老底」維生，但半年結及年底交不到數，少不免會被上司「照肺」，明年年初派發的花紅當然不敢再想，能夠在淡市下保得住飯碗，已屬萬幸。股市走勢從來取決於兩大條件：基本因素及資金流向，企業業績難有驚喜，已經宣判了基本因素的死刑；投資者缺乏憧憬，亦自然難以吸引資金投入股市。

憧憬，是一樣十分奧妙的東西，在股票市場上的憧憬，普遍是指一些利好預期，可以是預期有利好某些行業的政策，可以是預期某行業或某股份交出遠勝預期的業績，甚至可以是一些管理層的變動，甚至是新股東入主，又或是公司主業改變等，因為預期或有機會令公司估值得以提升，都可以歸類為憧憬。憧憬的奧妙之處，你不知它會否發生，而事實上確實甚麼東西也未發生，甚至沉寂一段時間後，憧憬又可重新出現，令市場再作憧憬。傳統智慧說「趁好消息出貨」，當利好憧憬落實，往往就是相關股份見頂回落的時候，因此魚缸老手普遍都知道，憧憬剛出現時，永遠是炒作的最佳時機。

七月下旬出現的港股反彈，正正是典型的憧憬帶動股市走勢的好例子。那段升勢之前，內房板塊突然爆雷，除了恒大（3333）自揭巨額債務外，有內房企業逾期未付債息，令債務危機的憂慮重燃。憂慮是憧憬的相反詞，指的市場對某些行業或股份的利淡預測，不利相關板塊的走勢，然而關於內房債的問題是否屬於憂慮，依然有值得商榷之處，因為憧憬是指未落實、未發生的事，而恒大欠債、房企未令債息，都是實際已發生的負面消息。危機出現令股市受壓，倒是正常不過的市場反應。

就在市場水深火熱之際，中共中央政治局突然出招，公布了召開會議的內容。「適時調整房地產政策」，成為了政治局會議的Tagline，市場憧憬此說法代表房產政策或會放鬆，本來一片暗淡的房企，亦由低位強勢反彈。內地的官方會議報道，從來都是閱讀理解大賽，難度與參透三哥下午茶餐牌有過之而無不及，例如「活躍資本市場」，分析最後演變成憧憬調低股票印花稅；又例如「發揮總量和結構性貨幣政策工具作用」，令市場出現對降準、減息的憧憬；「要推動平台企業規范健康持續發展」，變成憧憬內地放鬆對科網企業的防控；而「通過增加居民收入擴大消費」，亦引發減稅、加大汽車家電下鄉力度等的憧憬。

有憧憬總比沒有憧憬的好，憧憬引發資金重新流入港股，恒指亦順水推舟，在短短幾日內成功重上兩萬點，久違的過千億成交連日出現，更曾高見單日達到逾1,800億元成交的奇觀，但然後就沒有然後了。憧憬維持了一星期左右，在沒有新憧憬的出現下，憧憬開始逐漸消散，獲利盤加深了沽壓的力量，加上企業業績確實沒有驚喜，又有內房股真的逾期未還債息，恒指再度下試萬九點水平，高額成交輕輕的走了，不帶走一片雲彩。

「中央政治局洋洋千字，有晒白紙黑字，講到明會救市，呢個點算係憧憬？係事實嚟！」身邊深信國家富強發展，經濟肯定會好起來的愛國朋友，替A股港股大落後深感不值，這幾天用美帝發明的通訊軟件，在群組內分享看法。對，中央政治局在官媒的發文，確實是洋洋千字，確實是白紙黑字，但內容普遍都是政策方向，形容詞不外乎都是「向好」、「恢復」、「穩定」、「高質量」、「合理增長」等，再為各行業送上「支持」、「推動」，又有哪一字說到會「救市」？所有的救市措施，都是通過對新聞稿的解讀，由經濟師、分析員、甚至是坊間老散先行解讀出來，這不是憧憬是甚麼？

憧憬是個好東西，但總不能認為只靠憧憬，就能支撐大市走勢。兩星期過去，尚未見任何會議提及的行業或板塊，有甚麼具體的政策出過台，就當坊間分析「吹大咗」，減股票印花稅、放鬆科企防控等，本來已屬較進取的期望；但形勢最嚴峻的內房企業，依舊有內房股逾期未能支付債息，再陷違約風險，買賣樓房的措施未有放鬆，銀行對內房的放貸依然嚴得很。「適時調整」暫成空話，沒有任何程度上的跟進，又怎能期望單憑官方的說法，就能令憧憬長期維持？

最致命的，是幾乎所有的好消息，都是憧憬，但幾乎所有的壞消息，都是事實。「你唔係話憧憬落實會有資金趁好消息出貨咩？而家都未有嘢落實，點解啲錢咁快已經出貨？」讀書時老師教作文，也有教到寫文章要有「起、承、轉、合」，就當憧憬出現是「起」吧，但「起」後卻未見有任何跟進，根本未到投資者心態轉變，又或資金決定獲利的「轉」及「合」，一切在「起」的階段已經胎死腹中。

「打好組合拳」！就在早幾天，幾大部委又出口術，煞有介事地召開記者會，說要打好宏觀政策組合拳。媒體報道集中在「組合拳」三個字，驟聽好像有很多支持經濟的政策準備出台，然而「宏觀政策」才是這標題的重點所在，簡單來說又是口號式的論述。沒有具體新措施、沒有令人驚喜新觀點，單憑幾個官員吹吹水，缸友大概已經麻木到，連憧憬也不想再憧憬了。

羅仕揚