港華智慧能源（1083）公布6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年增長7.1%，達11.15億元，不派中期息。扣除可換股債券之公平值變動，和退出上海燃氣之淨收益，股東應佔營業溢利則按年下降13.7%至4.49億元。
該集團指，上半年度經濟恢復未及預期，但是整體燃氣銷售量期內錄得可觀增幅，按年上升9.1%至82.26億立方米；在內地經營185個城市項目，城市燃氣客戶數目達1636萬戶，按年增長5.6%；在內地24個省、自治區、直轄市累計擁有449 個項目。可再生能源板塊發展迅速，於期內取得83個新項目；集團連同母公司中華煤氣（0003）落實發展91個零碳智慧園區，累計簽約逾2.2吉瓦，及併網逾1.12 吉瓦的光伏裝機容量。
至於在退出其於上海燃氣持有之全部25%股本權益投資並轉售予申能集團方面，在上半年度業績後，其已於8月2日收到46.63億元人民幣之代價。港華強調，這不影響與申能集團、上海燃氣進一步建立深入的戰略合作關係。
在財務方面，港華期內的負債比率為41.9%，按年增加2.2個百分點。其來自中期票據計劃的未動用資金約132.96億元、熊貓債券約145.82億元，及來自銀行和煤氣的未動用信貸額度約63.17億元。
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