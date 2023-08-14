資料顯示，今年上半年中國非金融類對外直接投資按年升14.8%至622.9億美元；對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資為115.7億美元，按年升15.4%，主要投向東盟、阿聯酋、哈薩克和俄羅斯等國家和地區。

此外，期內中企宣布的海外併購總額僅為117.3億美元，交易數量為224宗，按年下跌13%；次季宣布的交易宗數更按季大減33%，是近年來單季新低。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，今年以來中國經濟社會已全面恢復常態化運行，上半年經濟增長5.5%，企業「走出去」動能進一步增強，對外直接投資保持增長態勢。

她又稱，今年下半年即將舉辦的第三屆「 一帶一路」國際高峰論壇、首屆中國國際供應鏈促進博覽會等活動，將進一步為中國企業國際化發展提供交流合作平台 。此外，近期中國政府發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，明確提出「鼓勵民營企業拓展海外業務」等，可為民營企業大膽「走出去」提供更多信心和保障。隨著中國經濟繼續向好發展，今年下半年中企「走出去」 有望提速。不過，企業也要警惕外部環境挑戰，例如國際市場需求持續放緩，全球經濟復蘇弱於預期，外國直接投資審查趨嚴趨勢仍持續，以及人民幣近期波動較大，需加強關注匯率風險等。

其他報道

遠洋集團發盈警 上半年料蝕最多200億元

星島預計中期虧損收窄至4300萬元

【羅仕揚專欄】所有好消息都是憧憬？

港華智慧能源中期盈利按年增7%至11億

張雲正獲續任保監局行政總監3年

全日沽空金額238億 比率22%逾兩周高 盈富沽空比率72%

華置：青年宿舍申請反應非常熱烈 首批申請者最早於 9 月初入住

恒指收市跌301點 政治局會議利好打回原形 南水6日流出見10個月最長

Landmark Family Office宣布在港設立全球總部

分析指中央拯救碧桂園難度大 債務違約機會高

中植流動性危機 據報內地成立工作組摸排風險

上交所要求銀行家檢查醫藥企業IPO交易

碧桂園據報提議將9月到期境內債「16碧園05」展期三年

蘋果打造全新「Apple Watch X」迎十周年 錶帶改用磁吸連接 料最快明年推出

鴻海第二季盈利勝預期 降全年收入展望 僅元件領域料仍增長

半日沽空金額121億 盈富沽空增14%

【有片：埋身擊】英鎊兌美元或下試支持位 現水平不宜急買

太興發盈喜 料上半年虧轉盈 純利最多賺4700萬元

恒指半日跌459點 藍籌、科指股全跌 多隻內房見上市新低 北水續流入

譚仔國際首季稅後溢利跌2.9% 可比餐廳收入維持增長

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港美息差擴闊

Tesla下調內地Model Y售價 車股向下