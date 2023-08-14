moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安永：中企上半年海外併購總額創10年來新低 僅錄117.3億美元 

會計師行安永今日發布《2023年上半年中國海外投資概覽》，報告顯示，今年上半年中國全行業對外直接投資按年增長9.6%至753.6億美元；海外併購活動持續低迷，交易金額按年下跌14%至117.3億美元，是近十年同期新低；拉丁美洲是上半年宣布併購額最大的大洲。

資料顯示，今年上半年中國非金融類對外直接投資按年升14.8%至622.9億美元；對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資為115.7億美元，按年升15.4%，主要投向東盟、阿聯酋、哈薩克和俄羅斯等國家和地區。

此外，期內中企宣布的海外併購總額僅為117.3億美元，交易數量為224宗，按年下跌13%；次季宣布的交易宗數更按季大減33%，是近年來單季新低。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，今年以來中國經濟社會已全面恢復常態化運行，上半年經濟增長5.5%，企業「走出去」動能進一步增強，對外直接投資保持增長態勢。

她又稱，今年下半年即將舉辦的第三屆「 一帶一路」國際高峰論壇、首屆中國國際供應鏈促進博覽會等活動，將進一步為中國企業國際化發展提供交流合作平台 。此外，近期中國政府發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，明確提出「鼓勵民營企業拓展海外業務」等，可為民營企業大膽「走出去」提供更多信心和保障。隨著中國經濟繼續向好發展，今年下半年中企「走出去」 有望提速。不過，企業也要警惕外部環境挑戰，例如國際市場需求持續放緩，全球經濟復蘇弱於預期，外國直接投資審查趨嚴趨勢仍持續，以及人民幣近期波動較大，需加強關注匯率風險等。

其他報道

遠洋集團發盈警 上半年料蝕最多200億元

星島預計中期虧損收窄至4300萬元

【羅仕揚專欄】所有好消息都是憧憬？

港華智慧能源中期盈利按年增7%至11億

張雲正獲續任保監局行政總監3年

全日沽空金額238億 比率22%逾兩周高 盈富沽空比率72%

華置：青年宿舍申請反應非常熱烈 首批申請者最早於 9 月初入住

恒指收市跌301點 政治局會議利好打回原形 南水6日流出見10個月最長

Landmark Family Office宣布在港設立全球總部

分析指中央拯救碧桂園難度大 債務違約機會高

中植流動性危機 據報內地成立工作組摸排風險

上交所要求銀行家檢查醫藥企業IPO交易

碧桂園據報提議將9月到期境內債「16碧園05」展期三年

蘋果打造全新「Apple Watch X」迎十周年 錶帶改用磁吸連接 料最快明年推出

鴻海第二季盈利勝預期 降全年收入展望 僅元件領域料仍增長

半日沽空金額121億 盈富沽空增14%

【有片：埋身擊】英鎊兌美元或下試支持位 現水平不宜急買

太興發盈喜 料上半年虧轉盈 純利最多賺4700萬元

恒指半日跌459點 藍籌、科指股全跌 多隻內房見上市新低 北水續流入

譚仔國際首季稅後溢利跌2.9% 可比餐廳收入維持增長

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港美息差擴闊

Tesla下調內地Model Y售價 車股向下