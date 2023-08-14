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國泰推10萬個優惠機位 涉逾30個航點本周四開售

國泰航空（0293）今日宣布，特別推出超過10萬個經濟客艙優惠機位，當中集合超過30個長短線熱門航點，客戶可提早計劃明年旅程，盡享國泰的飛行體驗。

優惠機票將於8月17日下午2時開賣，至8月30日晚上11時59分截止，出發日期為2024年1月1日至6月30日，優惠航點包括阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、北京、布里斯本、成都、芝加哥、重慶、德里、杜拜、法蘭克福、福岡、海口、杭州、約翰內斯堡（約翰尼斯堡）、高雄、吉隆坡、倫敦、墨爾本、孟買、名古屋、巴黎、珀斯（伯斯）、青島、三藩市（舊金山）、首爾、上海（浦東） 、新加坡、悉尼（雪梨）、台北、特拉維夫、東京（成田）、西安及廈門。

國泰今日股價先跌後升，收市報8.8元，無升跌。

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