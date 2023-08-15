恒指今早低開174點或0.93%，報18599點，大市成交金額13億元；國指今早低開56點或0.89%，報6366點。恒生科技指數開市報4170點，跌0.91%。
大型科技股下跌，騰訊（0700）跌0.6%，報331.2元；阿里巴巴（9988）跌1.83%，報91.1元；美團（3690）開市報134元，跌1.03%；小米（1810）開市報11.66元，跌1.02%；網易（9999）開市報160.3元，跌1.17%；京東（9618）開市報142.9元，跌0.9%。
內險股開市受壓。中國人壽（2628）開市報12元，跌2.44%；平保（2318）跌2.71%，報48.5元。友邦（1299）開市亦向下，跌2.36%，報70.2元。
新能源車價格戰硝煙再起，汽車股續向下。吉利（0175）開市報9.73元，跌0.41%；比亞迪（1211）開市報235元，跌1.51%；廣汽集團（2238）開市報4.3元，跌0.92%；東風（0489）一度見52周低，開市報3.07元，跌0.65%；理想汽車（2015）開市報157.8元，跌1.93%。
紐頓集團宣布以5億美元購恒大汽車（0708）27.5%股份 ，恒大汽車（0708）開市報1.95元，升14.71%。同系恒大物業（6666）開市報0.75元，升7.14%。