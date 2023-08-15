畢馬威中國金融服務業合夥人黃艾舟表示：「現今不少初創企業集中研發適用於金融科技行業的AI和AIGC，雖然目前的技術應用尚未成熟，但鑒於AI仍然廣受關注，相信未來6至12個月將有更多AIGC相關的實際應用案例面世。」

在亞太區，企業主要在市場營銷及顧客契合方面應用AI以提升客戶體驗。雖然中國內地對使用ChatGPT設有限制，但百度、騰訊、阿里巴巴等國内科技巨頭均擁有自主研發的大型語言模型，相信將為今年下半年以至下年金融科技領域的AIGC應用奠定穩健基礎。

另外，上半年，亞太區的金融科技融資需求偏弱，合共432宗交易籌集了51億美元，較2022年下半年的67億美元有所下降。其中，區內規模最大的金融科技融資交易為中國企業重慶螞蟻消費金融（集資15億美元），其他交易的規模則顯著較小。

畢馬威中國財務諮詢合夥人龍柏升（Barnaby Robson）表示：「全球以及亞太區内存在對加密貨幣的不同立場。香港已公佈一系列措施以建立穩健的加密資產生態系統，並於今年8月批准首家面向零售用戶的加密貨幣交易所，重新確立香港作為亞洲加密資產交易樞紐的領先地位。」

展望未來，市場預期將加倍著重專注於環境、社會和管治的金融科技及綠色金融，而AI和AIGC的應用將更加普及，尤其用以提升客戶體驗。此外，金融科技行業將持續專注提升技術，而非互相競爭。

中國金融科技投資者正採取觀望態度，等待所投資的初創企業取得具體成果後才作進一步增持。而中國集資額的下降或反映企業優先著力進行疫後的復甦工作，包括加強業務模式。

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