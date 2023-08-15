純利大跌，集團指出，是主要因來自觀塘凱匯的股息收入減少、財務費用增加。儘管通過損益以反映公平值之投資及財資產品之業績轉虧為盈；及投資物業公平值變動收益增加。

華置上半年收入按年跌77.1%至2.71億元，當中包括租金收入總額1.3億元、上市及非上市股本投資的股息收入3940萬元、債券及結構性產品的利息收入570萬元、樓宇及物業管理服務收入2700萬元及其他收入670萬元﹔收入減少主要因來自觀塘凱匯的股息收入減少9.14億元。

集團上半年財務費用中，利息開支為1.065億元，按年增150.6%，主要因期內平均利率上升所致。期內平均利率為5.47厘，按年3.79厘。

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