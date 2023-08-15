集團中期收入按年增18%至43.12億元，毛利率按年增0.2個百分點至41.7%，經營溢利率為23%，按年增1.9個百分點。期內，集團兒童業務收益按年增33.4%至9.1億元，佔總營業額的21.1%﹔核心品牌的總收益為33.33億元，按年增14.6%，佔總營業額的77.3%﹔電子商務業務收益增加 38%至10.8 億元。

集團上半年廣告及宣傳開比率較去年底降0.4個百分點至8.8%，上半年員工成本較去年底減1.2個百分點至7.1%，上半年研發開支較去年底增0.1個百分點至3.2%。

集團中期負債比率較去年底升1.8個百分點至4.2%，存貨周轉天數亦較去年底減5日，跌至86日。

門店方面，集團內地361º門店數目為5642家，淨增加162間，佔76.3%位於三線或以下城市，4.9%及18.8%分別位於一、二線城市。當中內地 361º兒童門店數目 2448家，國際銷售網點數目為1187家。

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