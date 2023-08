帖文提到:「今晚將在帕羅奧多(Palo Alto)進行FSD試駕,我會讓這輛車開到朱克伯格的家。同時將測試最新的X直播,這樣大家就可以實時監控我們,如果我們運氣好,朱克伯格真的前來開門,我們就開始戰鬥。」

不過,Meta發言人Iska Saric表示,朱克伯格現在正在旅行,不在家中。而且,朱克伯格對這項運動很認真,不會和隨便出現在他家的人打架。」

For the Tesla FSD test drive in Palo Alto tonight, I will ask the car to drive to @finkd’s house.

Will also test latest X livestream video, so you can monitor our adventure in real-time!

If we get lucky and Zuck my 👅 actually answers the door, the fight is on! — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2023