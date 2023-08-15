moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌192點見逾一個月低 傳內地下調股票印花稅 中資券商股逆市揚

市場再傳內地降低印花稅，A股跌幅有所收窄，港股亦跟隨，惟未能扭轉跌勢。恒指連跌3個交易日，收市跌192點或1.03%，報18581點，收逾一個月低位，大市成交金額819億元，較上日減少21.36%；國指跌57點或0.89%，報6366點。恒生科技指數收報4179點，跌0.7%。

大型科技股多數維持跌勢，阿里巴巴（9988）跌1.72%，收報91.2元；騰訊（0700）跌0.18%，收報332.6元；美團（3690）跌1.11%，收報133.9元；小米（1810）升0.68%，收報11.86元；快手（1024）收報64.65元，跌1.82%；京東（9618）收報142.2元，跌1.39%；網易（9999）收報162.3元，升0.06%。

內地7月零售數據遜預期，內需股表現疲軟。海底撈（6862）收報22.35元，跌4.49%；九毛九（9922）收報14.68元，跌3.8%。消費股亦捱沽，李寧（2331）收報41.05元，跌1.91%；安踏體育（82020）收報77.7元，跌0.58%；今日放榜的361度（1361）亦疲弱，收報4.71元，跌4.85%。

國家統計局指出目前房地產市場總體處於調整階段，內房股繼續下跌，潤地（1109）跌2.7%，收報32.4元；中海外（0688）跌2.33%，收報16.78元；遠洋集團（3377）一度創上市新低，見0.31元，收報0.34元，跌8.11%。碧桂園（2007）逆市升1.25%，收報0.81元，同系碧桂園服務（6098）升3.56%，收報6.98元，是升幅最大的藍籌。

汽車價格戰繼續，汽車股持續弱勢。吉利（0175）收報9.67元，跌1.02%；比亞迪（1211）收報235.4元，跌1.34%；理想汽車（2015）收報158.9元，跌1.24%；蔚來（9866）收報97.35元，跌2.55%。恒大汽車（0708）午後升幅大幅收窄，埋單收報1.73元，升1.76%。

傳內地計劃下調股票印花稅以提振股市，中資券商股午後活躍，海通證券（6837）收報5.17元，升0.19%；華泰證券（6886）收報11.04元，升1.47%；光大證券（6178）收報5.91元，升1.2%；廣發証券（1776）收報11.98元，升0.5%。

藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最弱，該股遭摩通直接降級至「減持」，收市跌8.13%，收報33.35元。

 

其他報道

人行下調SLF利率10基點

傳俄央行召緊急會提高息口至12厘冀遏盧布跌勢

網傳劉強東夫婦移民美國 京東︰虛假訊息 已向公安機關報案

滬深三大指數連跌3日 滬指收挫0.07%

中國據報計劃下調股票印花稅 以提振股市

美國多個對沖基金減持阿里巴巴、百度等中概股

富豪鐵籠戰︱馬斯克登門約戰 Meta發言人：朱克伯格正在旅行 不在家

361度中期多賺27.7% 隔三年再派中期息0.065元

【有片：埋身擊】滬指倘失守3140點 後市或進一步下試更低水平

親親食品中期多賺4.7倍 不派中期息

(華置半年核心轉蝕4310萬元

港股半日跌216點 內房股普遍向下 遠洋跌9.5% 恒大汽車逆市揚15%

7月「三頭馬車」數據皆遜預期 滬深三大指數半日低收 滬指跌0.24%

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR轉跌 按日跌0.05點子

中國銀行據報啟動「內部薪資管理體系改革計劃」 以縮小薪酬差距