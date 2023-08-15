市場再傳內地降低印花稅，A股跌幅有所收窄，港股亦跟隨，惟未能扭轉跌勢。恒指連跌3個交易日，收市跌192點或1.03%，報18581點，收逾一個月低位，大市成交金額819億元，較上日減少21.36%；國指跌57點或0.89%，報6366點。恒生科技指數收報4179點，跌0.7%。