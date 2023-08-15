市場再傳內地降低印花稅，A股跌幅有所收窄，港股亦跟隨，惟未能扭轉跌勢。恒指連跌3個交易日，收市跌192點或1.03%，報18581點，收逾一個月低位，大市成交金額819億元，較上日減少21.36%；國指跌57點或0.89%，報6366點。恒生科技指數收報4179點，跌0.7%。
大型科技股多數維持跌勢，阿里巴巴（9988）跌1.72%，收報91.2元；騰訊（0700）跌0.18%，收報332.6元；美團（3690）跌1.11%，收報133.9元；小米（1810）升0.68%，收報11.86元；快手（1024）收報64.65元，跌1.82%；京東（9618）收報142.2元，跌1.39%；網易（9999）收報162.3元，升0.06%。
內地7月零售數據遜預期，內需股表現疲軟。海底撈（6862）收報22.35元，跌4.49%；九毛九（9922）收報14.68元，跌3.8%。消費股亦捱沽，李寧（2331）收報41.05元，跌1.91%；安踏體育（82020）收報77.7元，跌0.58%；今日放榜的361度（1361）亦疲弱，收報4.71元，跌4.85%。
國家統計局指出目前房地產市場總體處於調整階段，內房股繼續下跌，潤地（1109）跌2.7%，收報32.4元；中海外（0688）跌2.33%，收報16.78元；遠洋集團（3377）一度創上市新低，見0.31元，收報0.34元，跌8.11%。碧桂園（2007）逆市升1.25%，收報0.81元，同系碧桂園服務（6098）升3.56%，收報6.98元，是升幅最大的藍籌。
汽車價格戰繼續，汽車股持續弱勢。吉利（0175）收報9.67元，跌1.02%；比亞迪（1211）收報235.4元，跌1.34%；理想汽車（2015）收報158.9元，跌1.24%；蔚來（9866）收報97.35元，跌2.55%。恒大汽車（0708）午後升幅大幅收窄，埋單收報1.73元，升1.76%。
傳內地計劃下調股票印花稅以提振股市，中資券商股午後活躍，海通證券（6837）收報5.17元，升0.19%；華泰證券（6886）收報11.04元，升1.47%；光大證券（6178）收報5.91元，升1.2%；廣發証券（1776）收報11.98元，升0.5%。
藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最弱，該股遭摩通直接降級至「減持」，收市跌8.13%，收報33.35元。
其他報道
富豪鐵籠戰︱馬斯克登門約戰 Meta發言人：朱克伯格正在旅行 不在家
【有片：埋身擊】滬指倘失守3140點 後市或進一步下試更低水平
港股半日跌216點 內房股普遍向下 遠洋跌9.5% 恒大汽車逆市揚15%
7月「三頭馬車」數據皆遜預期 滬深三大指數半日低收 滬指跌0.24%