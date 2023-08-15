VinFast Auto Ltd.及Black Spade Acquisition Co（美：BSAQ）（「黑桃」）宣布，完成早前公布的業務合併。業務合併完成後的上市公司為VinFast Auto Ltd.，其股票和認股權證將於8月15日在納斯達克開始交易，股票代號分別為「VFS」和「VFSWW」。黑桃的股東於8月10日投票批准此項交易，隨後宣布完成業務合併。隨著業務合併完成，黑桃已成為VinFast的全資子公司，並預計將從紐約證券交易所退市。
VinFast Auto Ltd.全球首席執行官 Thuy Le表示：「成為美國上市公司標誌著 VinFast 在全球擴張的一個重要里程碑。上市不僅僅是股票市場上的交易，更是對我們的願景和潛力投下一張有力的信任票，同時也履行了我們致力讓每個人都能容易使用智能、安全和環保電動汽車的承諾。我真誠感謝黑桃作為我們尊敬的合作夥伴，並與我們踏上「一起無界限」的旅程，為我們和後代創造更加綠色的未來。
Black Spade Acquisition Co 主席兼聯席行政總裁譚志偉表示：「我們非常高興宣布與VinFast成功完成業務合併。VinFast是一家在電動汽車領域發展迅速、具備可擴展規模的公司。VinFast開發了一系列具吸引力並結合智能、安全和環保的電動汽車型號」。他說，相信VinFast將繼續致力於提供高質量的產品和卓越的售後服務。於納斯達克上市將令VinFast透過獲取更廣泛的集資渠道而增強全球影響力。在通過創新以塑造更美好未來的共同願景的推動下，他們預計與VinFast 的合作將掀開可持續出行的新篇章。
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