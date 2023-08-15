moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

黑桃在美SPAC完成與越南電動車公司VinFast Auto合併

VinFast Auto Ltd.及Black Spade Acquisition Co（美：BSAQ）（「黑桃」）宣布，完成早前公布的業務合併。業務合併完成後的上市公司為VinFast Auto Ltd.，其股票和認股權證將於8月15日在納斯達克開始交易，股票代號分別為「VFS」和「VFSWW」。黑桃的股東於8月10日投票批准此項交易，隨後宣布完成業務合併。隨著業務合併完成，黑桃已成為VinFast的全資子公司，並預計將從紐約證券交易所退市。

VinFast Auto Ltd.全球首席執行官 Thuy Le表示：「成為美國上市公司標誌著 VinFast 在全球擴張的一個重要里程碑。上市不僅僅是股票市場上的交易，更是對我們的願景和潛力投下一張有力的信任票，同時也履行了我們致力讓每個人都能容易使用智能、安全和環保電動汽車的承諾。我真誠感謝黑桃作為我們尊敬的合作夥伴，並與我們踏上「一起無界限」的旅程，為我們和後代創造更加綠色的未來。

Black Spade Acquisition Co 主席兼聯席行政總裁譚志偉表示：「我們非常高興宣布與VinFast成功完成業務合併。VinFast是一家在電動汽車領域發展迅速、具備可擴展規模的公司。VinFast開發了一系列具吸引力並結合智能、安全和環保的電動汽車型號」。他說，相信VinFast將繼續致力於提供高質量的產品和卓越的售後服務。於納斯達克上市將令VinFast透過獲取更廣泛的集資渠道而增強全球影響力。在通過創新以塑造更美好未來的共同願景的推動下，他們預計與VinFast 的合作將掀開可持續出行的新篇章。

其他報道

人行下調SLF利率10基點

傳俄央行召緊急會提高息口至12厘冀遏盧布跌勢

網傳劉強東夫婦移民美國 京東︰虛假訊息 已向公安機關報案

滬深三大指數連跌3日 滬指收挫0.07%

中國據報計劃下調股票印花稅 以提振股市

美國多個對沖基金減持阿里巴巴、百度等中概股

富豪鐵籠戰︱馬斯克登門約戰 Meta發言人：朱克伯格正在旅行 不在家

361度中期多賺27.7% 隔三年再派中期息0.065元

【有片：埋身擊】滬指倘失守3140點 後市或進一步下試更低水平

親親食品中期多賺4.7倍 不派中期息

(華置半年核心轉蝕4310萬元

港股半日跌216點 內房股普遍向下 遠洋跌9.5% 恒大汽車逆市揚15%

7月「三頭馬車」數據皆遜預期 滬深三大指數半日低收 滬指跌0.24%

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR轉跌 按日跌0.05點子

中國銀行據報啟動「內部薪資管理體系改革計劃」 以縮小薪酬差距

國統局：下月起停止發布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率

港交所據報與主要銀行商討促進港股成交措施

Netflix進軍遊戲領域 率先於加英進行測試

內地「三頭馬車」數據出爐 7月工業增加值、消費及固投均遜預期

中國10年期國債孶息率跌至逾3年最低 離岸人幣曾跌穿7.31

恒大汽車獲紐頓入股 一度炒高近五成

中國黃金國際上半年盈利跌84% 次季轉蝕5330萬美元

人行續作MLF 利率降15基點 滬深三大指數高開